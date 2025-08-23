Колегите й в шок! Бесте Сабри чака бебе от бившия мъж на Мика Стоичкова

Една от най-коментираните лица на Би Ти Ви – Бесте Сабри – се готви за нова роля в живота си, след като стана ясно, че очаква бебе, пише "Хотнюз".

Новината идва броени дни след като 29-годишната водеща обяви годежа си с 39-годишния Айкут Рамадан – бивш съпруг на Мика Стоичкова.

Бързата развръзка във връзката на двамата – продължила по-малко от година – изненада колегите на Сабри в нюзрума. Според запознати именно появата на първото ѝ дете стои зад решението за светкавичния годеж.

Новото семейно щастие обаче води и до промени в телевизията. След като Сабри споделила пред ръководството, че излиза в майчинство, на нейно място временно застава репортерката Ванина Недкова. Тя вече беше представена до Митьо Маринов като екранна половинка в предаването „Тази събота, тази неделя". Ако двамата си паснат, Недкова има шанс да сбъдне мечтата си и официално да стане водеща.

Междувременно бъдещите родители се наслаждават на почивка в Маями. В социалните мрежи Сабри публикува снимки от пътуването, но прави впечатление, че избягва да показва корема си или старателно го прикрива