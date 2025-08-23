Гърция и още 25 европейски страни с декларация за прекратяване на плана за превземане на град Газа

Гръцкото правителство активира дипломацията за прекратяване на военните действия в Газа.

Гръцкото правителство подписа съвместна декларация заедно с още 25 европейски страни за незабавно прекратяване на военния план на Израел за превземането на град Газа, съобщават от външното министерство в Атина.

"Това решение подкопава фундаменталните принципи на международното право", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща и Атина изцяло подкрепя тази позиция.

Премиерът Мицотакис проведе телефонен разговор с президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси, като изрази подкрепа в опитите на Кайро да се окаже натиск върху израелската агресия по отношение на палестинците.

От централата на водещата опозиционна партия СИРИЗА официално поискаха правителството да признае Палестина за самостоятелна държава.

Социалистите от ПАСОК настояват да се прекрати незабавно израелската офанзива в Газа, защото там се извършва "геноцид".

В страната не спират и протестните демонстрации в подкрепа на палестинците, организирани от Комунистическата партия и синдикати.

На гръцките пристанища посрещат с демонстрации корабите с израелски туристи.

За утре отново се подготвят протести на много места в страната.