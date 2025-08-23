Тихомилком, без фанфари: Премиерът стана дядо

Сладки вести долитат от дома на премиера Росен Желязков.

Докато решаваше важни дела в държавата, министър-председателят Росен Желязков тихомълком стана дядо, съобщава "Телеграф" .

Причината тази радостна вест да не обиколи новинарските сайтове със скоростта на светлината е само една – и двете дъщери на Желякзов – Елица и София, както и съпругата му Ралица пазят ревниво в сянка личния си живот.

За внучката се похвали дизайнерката Евгения Борисова, която е другата баба.

Оказа се, че щастливото събитие е настъпило още на 13 август.

Щастливата баба красивата дизайнерка Евгения Борисова. Снимка: Личен архив

„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея❤️❤️❤️!“, написа във Фейсбук талантливата дизайнерка, която не спира да твори чудеса.