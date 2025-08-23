Тихомилком, без фанфари: Премиерът стана дядо
Сладки вести долитат от дома на премиера Росен Желязков.
Докато решаваше важни дела в държавата, министър-председателят Росен Желязков тихомълком стана дядо, съобщава "Телеграф" .
Причината тази радостна вест да не обиколи новинарските сайтове със скоростта на светлината е само една – и двете дъщери на Желякзов – Елица и София, както и съпругата му Ралица пазят ревниво в сянка личния си живот.
За внучката се похвали дизайнерката Евгения Борисова, която е другата баба.
Оказа се, че щастливото събитие е настъпило още на 13 август.
„Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея❤️❤️❤️!“, написа във Фейсбук талантливата дизайнерка, която не спира да твори чудеса.
Още по темата:
- » Кабиетът предлага ген. Тонев да бъде преназначен за шеф на НСО
- » Желязков: Има всички предпоставки в най-скоро време КПК да бъде с нов състав
- » МЕЧ на среща с парламентарните сили за пети вот на недоверие