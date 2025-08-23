Изненади, обрати и пречки носи новият Лунен месец на източните зодии

Намираме се в годината на Зелената дървена змия, а съуправител на периода 23 август - 21 септември е кротката и деликатна Коза. Месецът от последното августовско новолуние до септемврийското ще е доста динамичен и изпълнен с неочаквани обрати за всички източни зодии, казва нумерологът Ели Мариновапред "Телеграф". Според нейните изчисления можем да очакваме всякакви промени и предизвикателства, което да провокира всички, дори тихата и миролюбиво настроена Коза да започне да поема рискове, да прояви борбеност, защото натрупаното досега напрежение вероятно ще ескалира и ще се излее в не една или две насоки.

Ще търсим всякакви начини за постигане на по-добро качество и стандарт на живот, но постоянно ще срещаме пречки и ограничения. Възможни са промени в посоката и движението на паричните потоци, което ще се отрази на начините на печелене за мнозина, в стоково-паричните отношения като цяло. Поради слабо финансиране има опасност планове и проекти да бъдат замразени временно.

Плъхът стяга ученици

Времето няма да е много лесно за Плъха. Затова ще трябва да зaложи на своята интелигентност, инициативност и гъвкавост, за да успее да се справи с не едно и две предизвикателства.

Плъхът е разумен, той умее да управлява това, с което разполага, обича да трупа запаси за подсигуряване на бъдещето и това ще му помогне много да посрещне евентуалните трудности. Някои от астрознака ще търсят връзки и полезни приятелства за постигане на целите, други ще се обърнат към духовния живот, за да почерпят сили от натрупаната през вековете мъдрост, а трети ще предпочетат да се отдадат на забавления. Но началото на учебната година наближава и много от вас ще се потопят с удоволствие във вихъра на нейната подготовка. Все пак за всички ще е добре да внимават много с управлението на финансите. Чаровният и неотразим Плъх винаги може да си осигури приятна компания за пълноценна отмора и забавления и ако не прекали със забавленията и внимава с нощния живот, той ще може да се радва на пълноценен личен живот. Здраве. Въпреки че лятото е към края си, е добре Плъхът да избягва продължително пребиваване на слънце.

Обрати при Бика

Ще е добре всички представители на знака да се подготвят за неочаквани обрати на плановете, тоест да очакват неочакваното. Възможно е обещаващ проект да зацикли, а това да доведе до стрес и конфликти. Или задача, която е приета за безперспективна, изведнъж да започне да дава изненадващи резултати, което също може да доведе до объркване и стрес, колкото и парадоксално да изглежда това. Има и друга вероятност – някои от представителите на знака да изпуснат питомното, за да хукнат да гонят дивото. Но ако Бикът запази самообладание и вяра в себе си, ако е по-гъвкав и комуникативен, ще успее да излезе с чест от този сложен лабиринт. Личен живот. Въпреки трудностите Бикът ще успее да организира перфектно свободното си време. Някои от представителите на знака ще се отдадат на забавления в приятна компания, а други ще потърсят релакс в по-камерна обстановка. Бикът по принцип води разумен и здравословен начин на живот и затова ще може да разчета на добро здраве.

Късна почивка за Тигъра

Периодът ще е динамичен и може би малко драматичен за Тигъра. На него ще му е трудно да управлява ситуациите, в които попада. Това ще обезкуражи някои, а други, обратно, ще се мотивират да се борят. Тук мнозина ще решат да сменят своята работа, само че да не разчитат на хaзартния си натюрел без предварително да имат друга. Иначе успехи и победи ще имат на хоризонта, особено ако успеят да овладеят импулсивността и безцеремонността си, своята непреклонност. Добре би било още Тигрите да се постараят да избягват конфликтите и споровете в службата и вкъщи.

Идните дни някои от знака ще предприемат пътуване като късна почивка. Периодът е удачен още за занимания с духовния живот. Не бързайте с покупките за новата учебна година без списък от какво точно наследниците ви имат нужда. Личен живот. И обвързаните, и свободните представители на знака ще имат възможност за интересни и зареждащи приключения, включително и в романтичен аспект. През този период Тигърът ще разчита на добро здраве.

Заекът жъне успехи

Новият лунен месец ще е по-скоро добър и успешен за Заека. Макар и често непредвидимо, времето ще е добро и за работа, и за релакс. Заекът ще има възможност да стартира успешно свой проект, който е замислил и подготвил грижливо отдавна. Благодарение на късмета си и на това успешно ново начало, осигуряващо бъдещо благоденствие. Много от представителите на знака ще се радват на творческо вдъхновение. Назад може да ги дърпат само някои поизостанали задачки и ремонти. Личен живот. Романтичният и сексапилен Заек ще се радва на внимание, но ще е добре да внимава с авантюрите. В здравословен план са желателни повече разходки на чист въздух сред природата.

Печалба радва Дракона

Идните седмици ще са противоречиви за блестящия и целеустремен Дракон. Той ще е като на двата полюса – може да се зарадва на някаква неочаквана печалба и/или да му се наложи да се справя с неочаквана загуба. Печалбата ще е в резултат на полаганите в миналото усилия, а загубата вероятно ще дойде от прекомерна самоувереност по даден въпрос или поради необоснован страх. Но благодарение на опита и солидната материална основа, изградена в миналото, той ще успее да лавира. Периодът е удачен за интересно пътешествие, включване в дейността на група, разработваща интересен проект, както и за нетрадиционен подход при подготовката на учебната година. Личен живот. Някои от представителите на знака ще почувстват носталгия по доброто старо време, други ще се втурнат в нови приключения и авантюри, често с неочакван край. Стабилно здраве се дава за Драконите, ако тушират стреса с някакво хоби.

Змията се обзавежда

Периодът ще е противоречив и напрегнат и за Змията. През него ще й се наложи да се бори и да доказва претенциите си, както и своите възможности, ще иска да налага вижданията си по важни за нея въпроси. И ако не позволи да бъде въвличана в яростни спорове и безсмислени битки, тя ще успее да постигне целите си. Успехите й ще са благодарение и на нейните мъдрост и опитност, на дарбата й да подрежда приоритетите си и да гради стратегии. Някои Змии ще се посветят сериозно и делово на подготовката на учебната година, други ще довършват ремонти и обзавеждане, а трети ще се захванат с равносметка на това откъде са тръгнали, през какво са минали и какво са постигнали досега. Личен живот. Змията ще има подкрепа на близките си, особено ако не е с твърде високи изисквания и очаквания. Звездни мигове няма да липсват и за обвързаните, и за свободните. Здраве. Да се внимава със стрес и преумора.

Конят поема риск

Лунният месец ще е добър, плодотворен и удовлетворяващ за тези от представителите на знака, които не бързат с решенията, думите и действията си и овладяват импулсите си. Така амбициозният, предприемчив и усърден Кон ще се радва на плодовете от труда си, положен още от началото на годината. Когато срещне спънки и пречки по пътя си, той ще се справя с тях благодарение на чудесното си чувство за хумор.

Някои от представителите на знака ще решат да поемат добре обмислен риск, свързан с инвестиции, други ще предпочетат сигурните и рутинни задачи, които носят неголеми, но сигурни печалби и облаги, а трети ще предприемат пътуване по работа. Личен живот. Конят ще се радва на чудесни приятелски отношения. Той с удоволствие ще споделя с приятелите си интересите и постиженията си. По отношение на романтиката за него ще има две възможности – да стабилизира настоящата си връзка или да опита късмета си другаде. Здраве. Тъй като представителите на знака разпускат чрез спорт и излети сред природата, ще е добре да внимават за травми.

Козата с нова работа

Загадъчната и харизматична Коза ще има възможност да стартира някакъв нов проект – нова работа, ново обучение, нов начин за печелене на пари. Когато работи в екип, тя ще проявява инициативи и ще излага конструктивни предложения, които да направят изпълнението на всяка задача по-лесно и по-ефективно, но има опасност да се сблъска с несъгласие и дори с яростна съпротива. Ако успее да овладее положението, ще се докаже като лидер, ако не успее, последствията няма да са никак добри. И още – през този период е много важно Козата да внимава с твърде примамливи оферти, особено когато са свързани с работа, пари и материални активи, защото ако прояви наивност, има опасност да понесе сериозни щети. Личен живот. За много от представителите на знака периодът ще е посветен на семейни и фамилни мероприятия. Ще е добре Козата да не пренебрегва грижите за деликатните си тяло и здраве.

Маймуната печели добре

Близкото бъдеще ще е и интересно, и динамично, а на моменти дори доста напрегнато за Маймуната. Тя ще се занимава с разнообразни и интересни неща, от които може да припечели добре, често ще се захваща с няколко задачи наведнъж, ще гони срокове. Парите ще идват с леснина при нея, както и бързо ще изчезват, без да се разбере за какво точно са похарчени. Има опасност да пренебрегне нечие оплакване, настояване или критика, което да породи неприятни ситуации.

Тези представители на знака, които се почувстват ангажирани с подготовката на учебната година, отново ще обърнат всичко на игра, но въпреки това е добре да не купуват нищо излишно. Личен живот. В свободното си време Маймуната ще се стреми към интересни и разнообразни забавления, като е добре да не прекалява. Все пак романтика няма да й липсва. Здраве. Маймуната сама може да си създаде здравословни грижи заради прекомерни удоволствия.

Вируси дебнат Петела

Следващите няколко седмици ще са благотворни за амбициозния и проницателен Петел. Успехите му ще се дължат на дарбата му да постига реални резултати и от рутинните си задачи, и от набелязаните разумни цели. Затова Петелът ще може да се радва и на добре свършена работа, и на добър доход. Някои от астрознака ще се съсредоточат в изпълнението на непосредствените си задачи, ще се трудят неуморно и упорито, а други ще се посветят на някакъв вид творческа дейност, резултатът от която ще им донесе хем удоволствие, хем финансов приход. Ала периодът няма да е изцяло розов, защото ако не следи стриктно финансовите си дела, в края му ще има неприятни изненади. Освен това има опасност, ако не внимава, нещо дребно и на пръв поглед незначително да го препъне. Личен живот. Петелът ще прекарва свободното си време в красива и комфортна обстановка, заобиколен от приятели. В романтичните му отношения също ще има хармония, постигната благодарение на взаимни разумни компромиси. Здраве. Всичко ще е наред, ако не хване някой и друг закъснял летен вирус.

Капризи разлайват Кучето

Началото на периода може да се окаже по-труден за Кучето, но краят му ще е успешен и много удовлетворяващ. Захващайки се дори с елементарни задачи, то ще среща спънки и пречки на всяка крачка, ще се опитва да угоди на всички, а накрая няма да има нито един доволен. Затова е добре да се стегне и да престане да се спъва в чуждите изисквания и капризи, а да работи, слушайки собствения си вътрешен глас. Идните дни Кучето ще работи усърдно и отговорно, ще се стреми да натрупа повече и по-богата информация, касаеща интересите му. Именно тогава успехите ще завалят около него. Много от представителите на знака няма да пестят време, усилия и пари за перфектната подготовка на учебната година или закъсняла ваканция. Личен живот. Ако кучето преодолее мнителността си, то ще се радва на привързаност, любов и отзивчивост. Здраве. Ще е добре да внимава за емоционалното си равновесие и да страни от чашката.

Глиганът триумфира

В началото на лунния период на Глигана ще му се наложи да се справя с най-различни предизвикателства и критики, дори с нелоялна конкуренция. Тогава има опасност да позволи да бъде провокиран да каже или да направи нещо в разрез с разбиранията и интересите си. За да си спести неприятностите, ще е добре твърдо и неотклонно, но разумно да отстоява правата и мненията си, да се бори за изгодата си. Именно това ще му помогне да преобърне не една трудна и тежка ситуация в безспорен триумф. Така в края на периода той ще отчете и морални, и финансови успехи.

Някои от представителите на знака ще получат повишение или нови поръчки за работа, други ще се замислят за промяна на работата, а трети ще се отправят на обещаващо пътуване. Глиганите, които ще са ангажирани с подготовката на учебната година, има опасност да се увлекат и да се затрупат с излишни и скъпи високотехнологични пособия. Личен живот. Ако Глиганът даде възможност на близките си и те да поемат инициативи, всичко ще се подреди като по ноти. Здраве. Да се внимава със сроковете на годност на храните и напитките.