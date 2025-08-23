Витамин D и социалните връзки – новите оръжия срещу ранната деменция

Забравянето и объркването вече не са проблем само на възрастните хора. Ранната деменция и болестта на Алцхаймер се разпространяват тревожно сред хора под 65 години, като случаите са се удвоили за периода 2013–2017 г. Средната възраст на диагностициране е едва 49 години, показват данни на Blue Cross Blue Shield. Жените са засегнати по-често от мъжете.

Според мащабно изследване, публикувано в JAMA Neurology, най-голямото по рода си досега, 15 рискови фактора влияят върху развитието на деменция в по-млада възраст. Наред със злоупотребата с алкохол, инсулта и слуховите проблеми, учените откриват и нови заплахи:

Дефицит на витамин D

Високи нива на възпалителни маркери (С-реактивен протеин)

Ниско кръвно налягане при изправяне

Социална изолация

Витамин D – прост, но мощен защитник

Оказва се, че хората, които приемат витамин D, имат с 40% по-нисък риск от деменция. Най-голяма полза се наблюдава при жени и при хора, започнали приема преди поява на когнитивни проблеми.

Социалните връзки – също жизненоважни

Проучването показва, че участници, които виждат приятели и близки по-рядко от веднъж месечно, имат по-висок риск от ранна деменция. Поддържането на общуването – дори с малки жестове като телефонно обаждане или споделено хранене – е ключово за мозъчното здраве.

Какво можем да направим?

Осигурете витамин D – чрез слънце, храна, добавки при нужда.

Ограничете алкохола и се грижете за сърцето и кръвното си налягане.

Хранете се балансирано и се движете редовно.

Поддържайте връзка с хората – социалната изолация е не по-малко опасна от физическите рискове.