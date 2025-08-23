„Дейли Мейл“: Ванга е предсказала астероида на извънземните

Баба Ванга предсказала пристигането на астероида на извънземните, които щели да кацнат по време на голямо спортно събитие. Това твърди британският вестник "Дейли Мейл", който миналата година (а и преди това) публикува предсказанието на пророчицата. Този път обаче изданието съпоставя предсказанията на Ванга с тези на Живия Нострадамус, както наричат 38-годишния бразилец Атос Саломе. Той също предрекъл пристигането на извънземните и сега конкретизирал, че става въпрос за прочутия междузвезден обект 3I/ATLAS.

Че 3I/ATLAS е кораб на извънземните, твърди (всъщност всичко започна от него) и харвардският астроном Ави Льоб, който изчислява траекторията на предполагаемия астероид и, както "Телеграф" писа, стига до заключението, че това не може да бъде маршрут, придобит по естествен начин от отчупила се 24-километрова скала с форма на пура, а си е целенасочено гледане от страна на извънземните към планетите в нашата слънчева система. Льоб оценява вероятността такава орбита да се появи случайно на 0,2%, а вероятността траекторията да премине за пряко наблюдение на три планети - на фантастично малките 0,005%. По този начин 3I/ATLAS е бил умишлено изстрелян, за да може да опознае по-добре Слънчевата система, вади заключение астрономът. Галактическият пътешественик идва от съзвездието Стрелец, където има огромно струпване на звезди и се предполага, че е с най-голяма вероятност в нашата галактика да съществуват планети с разумен живот.

Ави Льоб се прочу с теориите си как вече сме посещавани от пришълци. И дори направи експедиция в дълбоките води край остров Нова Гвинея, откъдето извади няколко разноцветни топчета от неизвестен материал, които били от разбил се кораб на извънземните. А уфолози предполагат, че Льоб е извадил и други артефакти, за които досега не е съобщил официално.

Що се отнася до пророчеството на Ванга, за което пише "Дейли Мейл", то било направено отдавна, но с категоричност за тази година, а такова направил и Живия Нострадамус (Атос Саломе). Изданието съобщава: "И двамата екстрасенси са предсказали точно големи световни събития, като пандемията от коронавирус, смъртта на принцеса Даяна, глобалния компютърен срив (известен като Смъртта на синия екран, който бе предимно в Америка и Великобритания) и 11 септември. Българската мистичка Баба Ванга, която почина през 1996 г., предсказала, че Земята ще осъществи контакт с извънземен живот по време на "голямо спортно събитие".

Саломе от Бразилия също така предупреждава, че 2025-та ще бъде годината, в която "човечеството може да загуби контрол над технологиите". А също и на радикални иновации, но и на безпрецедентни предизвикателства. С възхода на изкуствения интелект, квантовите изчисления и медицинския напредък, той казва, че светът може да е на ръба на революционен прогрес - или на непосредствена катастрофа.

"Мейл" пояснява: "Преди да почине през 1996 г., българската ясновидка е обявила, че през 2025 г. земетресения ще опустошат света, докато Европа е разтърсена от опустошителна война. "Русия не само ще оцелее. Тя ще доминира света", твърди изданието, че било казано от Ванга. "Тя също предсказала опустошителна война в Европа, която ще унищожи населението на континента, и по-катастрофални природни събития, включително изригването на спящи вулкани. Тя споменава земетресение по западното крайбрежие на САЩ".

Друг е въпросът, както нееднократно е писано, дали тези предсказания на Ванга са били наистина изречени или някои си съчиняват разни неща по една или друга причина.