Седмичен хороскоп до 29 август

Овен 21 март – 20 април

Днес се събуждате с ясно очертан път. Добре е рано сутринта да се заемете с прочистващи и разчистващи пътя, дома и тялото ви процедури. Обещайте си, че ще се откажете от вреден навик и вече няма да повтаряте старите грешки. Не е ден за старт на нови инициативи. Разузнавайте в тила на конкуренцията, планирайте задачите. На 23-ти от 6.36 ч. до 9.08 ч. Луната се движи в своя 30-и лунен ден. Взетите в тези часове решения ни водят към нова база на личното ни развитие. 24-ти е ден на прозрения, а на 25-и вече активно се борите за територия на работа и влияние. На 26-и не слушайте никого. За 27-и отложете преговорите, но договорите сключете на 28-и. На 29-и е време за пътуване.

Телец 21 април – 20 май

Новолунието тази сутрин в 9.08 ч. в знака на хармоничната ви Дева ще отпуши низ от благоприятни възможности, пътувания и срещи, които може да променят живота ви към по-добро. Станете по-рано, пожелайте си нещо, спазвайте диета. В този ден е добре да подредите програмата си за следващите дни. Доверете се на импулса, планирайте срещите. На 23-ти е новолунието в Дева, след което личният ви потенциал, сили и възможности ще нарастват и в началото на септември ще направите силен ход. 24-25-и изискват активност и ви водят към важни за бъдещето ви връзки. На 26-и изкушенията надделяват, а на 27-и правите крачка към нова работа, нови хора и дейности. 28-29-и ви стоварват кръста на отговорностите.

Близнаци 21 май – 21 юни

В този ден има един светъл прозорец в трите часа преди новолунието в 9.08 ч. Станете рано, заемете се с разчистващи и прочистващи дейности, но без да се преуморявате. Довършете това, което сте обещали. Внимавайте при пътувания и работа с техника. Нищо ново не започвайте, не влизайте в съглашателства, не отивайте в рискова среда. Новолунието в конфликтната ви Дева на 23-ти ще се отрази по-тежко на родените в първата декада. Не поемайте излишни рискове и на 24-ти. 25-и провокира към действия, за които не сте подготвени. На 26-и проведете двустранни срещи, а на 27-и стартирайте нови проекти и тръгнете по нов път. На 28-и търсете връзки с чужбина. 29-и идва с визити и предложения.

Рак 22 юни – 21 юли

Времето от 6.36 ч. до 9.08 ч. помирява доброто и злото. Вашата управляваща планета Луната дефилира в своя 30-и лунен ден, чиито символ е златният лебед, на надеждата за един по-добър свят и живот. Сега е моментът да разчистите камъните по пътя си, да направите предложение и да освободите място в мислите и чувствата за новото, което идва. Новолунието в Дева активизира творческата ви природа. Каквото ви хрумне на 23-24-ти, е добре да се реализира на практика. На 25-и вземете своето, защото в следващите дни ще ви отнемат постове и предимства. На 26-и се очертават остри сблъсъци на интереси, а 27-и активизира дейностите на конкуренцията. На 28-29-и може да отговорите на удара и да нанесете своя.

Лъв 22 юли – 22 август

Денят започва с вдъхновение и дава решение на спорен въпрос. Време е да се връщат дълговете, да се посещават длъжниците и да се направи равносметка на изминалия път. Сега е моментът да разчистите пътя, да се справите с хора и ситуации, които са пречка пред инициативата и напредъка на личните ви проекти. Проучвайте и планирайте важното. Новолунието в Дева на 23-ти слага край на едно притеснение и от този момент започвате възход в живота и в личната си политика. На 25-и Венера ще навлезе в Лъв и ще издигне любовта ви на пиедестала на съвместната инициатива. За 26-27-и планирайте сключване на нови договори, но на 28-29-и получавате удари в гръб, срещате стени и влизате в конфликти.

Дева 23 август – 22 септември

Днес има особен момент на проблясък на сила и верни решения от 6.36 до 9.08 часа, когато Луната дефилира в своя 30-и лунен ден, носещ ни освобождение от всичко вредно и негативно. Лесно ще преодолеете страховете, ще направите това, което ви се иска и смятате за правилно. В този момент доброто и злото не се намесват в живота и в личния ни избор. Новолунието в Дева на 23-ти е един от най-трудните моменти в сатурновата ви дупка. На 24-ти се доверете на вътрешното си усещане, умът не дава верни сигнали. Родените в третата декада превишават права и възможности на 25-и. За 26-и не планирайте първа среща. 27-и дава старт на нови инициативи, а на 28-29-и уредете документи за работа и учене в чужбина.

Везни 23 септември – 22 октомври

Утрото започва с усещане за правилната посока, за истински важните за вас отношения и дейности. В момента е нужно да направите разбор на връзките, да решите с кого и с какво ще се обвържете и продължите. В този ден разчистваме камъните по пътя си, решаваме накъде да пътуваме и да се преместим и към какво да насочим усилията и спестяванията си. За 23-ти не планирайте активни мероприятия и старт на нова програма. На 24-ти усещаме кой е свой и кой е чужд. На 25-и Луната от Везни е в опозиция на Сатурн и Нептун, преговорите са трудни. На 26-и влизат в капан родените през периода 1-10 октомври. На 27-и не се съгласявайте на работа без договор. На 28-и влизате в нова група и среда. Запазете в тайна разговорите на 29-и.

Скорпион 23 октомври – 22 ноември

Точното новолуние е в 9.08 ч. В трите часа преди него интуицията ви ще работи на пълен капацитет, ще прозрете нещо важно и ще отхвърлите някаква тежест или зависимост. Това а момент, в който може да се направи пробив в отдавна зациклени отношения и да се намери път за разрешение на проблемите. Връщат ви дълг, а и вие не оставайте длъжници никому. 23-ти е слабоенергиен ден, но интуицията ви нараства и на 24-ти ще се събудите с готовото решение на тежък проблем. 25-и е ден за атака по линия на голямата ви амбиция. На 26-и останете сред свои хора и се въздържайте от случайни контакти. На 27-и провеждате успешни разговори. На 28-и подпишете съвместните договори, а на 29-и довършете уговорени дела.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Новолунието в 9.08 ч. притиска до стената и мачка самочувствието на родените в първата декада. Не взимайте важни решения, не влизайте в спорове, запазете неутралитет. Днес действията ви са стопирани от негативни обстоятелства. Направете разбор на връзките, не приемайте никого и нищо на гола вяра, направете разузнаване в тила на конкуренцията. 23-ти е конфликтен и безенергиен ден, особено за родените до 1 декември. На 24-ти се доверете на интуицията, ако искате да избегнете грешки и разправии. От 25-и Венера ви гледа в перфектен аспект от знака на Лъва. Гответе се за светски събития, на които може да срещнете и любовта. 26-и е ден на фатални срещи, а 27-и дава старт на успешен бизнес. 28-29-и отварят далечен път.

Козирог 22 декември – 20 януари

Днес в интервала от 6.36 до 9.08 ч. Луната дефилира в своя 30-и лунен ден. Имате много по-голяма свобода на действие, може да направите ход и избор, от който сте се притеснявали. Нито злото вреди, нито доброто помага в този момент. Всеки може да провери на какво е способен сам и със собствени сили. Разчистете насъбраното неудовлетворение. С новолунието на 23-ти в живота ви стартира нова програма. Направете разбор на връзките. На 24-25-и се доверете на интуицията и планирайте първата крачка. На 26-и се вкарвате сами в чужди игри, от които ще ви заболи. За 27-и организирайте делови срещи и подписване на договори. 28-и разширява хоризонта, уреждате документи и за чужбина. На 29-и не споделяйте.

Водолей 21 януари – 18 февруари

Точното новолуние е в 9.08 ч. В двата часа преди това Луната се движи в своя 30-и лунен ден, което се случва рядко и трае кратко. Това е момент, в който сме свободни в избора си, лесно може да се измъкнем от оковите на зависимостите и от ситуации, в които не се чувстваме оценени, желани и добре приети. Време е да се уреждат стари сметки и дългове. На 23-ти върнете дълг, разчистете терена на връзките. 24-ти е ден на интуитивни прозрения. От 25-и Венера ще ви гледа в опозиция от Лъва и проблемите в любовта няма да закъснеят, ако не си защитавате интереса. На 26-27-и взимате своето от живота и може да подпишете изгодни договори. 28-29-и задават нови отговорности и посоки, мислете за устройване в нова среда.

Риби 19 февруари – 20 март

Днес имате свобода на действие само в часовете от 6.36 ч. до 9.08 ч., когато е на ход 30-ият лунен ден. Той ни освобождава от страничните зависимости. Нито доброто ще ни помогне, нито злото ще ни навреди. Спонсори не се обаждат, но и враговете си траят. Може да постъпите както ви се харесва, както го искате, желаете и можете. И дано няма последици. Новолунието на 23-ти в знака на опозицията ви, Девата, ще ви срещне с големите ви илюзии, врагове и страхове. 24-ти активизира интуицията, доверете й се. На 25-и губите по точки в игра без правила. На 26-и ставате обект на страничен натиск и влияние, ограничете контактите. На 27-и установете връзки с бъдещи партньори. На 28-29-и сключвате успешни сделки и договори.

Неда Иванова, Телеграф