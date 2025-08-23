  • Instagram
Никола Минчев няма амбиция за мястото на Киро в ПП

Стопкадър/бТВ
"Промяна в структурите на "Продължаваме промяната" ще има след около месец, когато има насрочен конгрес“. Това каза в интервю за bTV евродепутатът от групата "Обнови Европа“ и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев.

На въпроса дали може той да застане начело на "Продължаваме промяната“ той отговори: "Нямам такава амбиция“.

По думите му оставката на Кирил Петков е била "достоен акт“ и адекватен отговор на кризата, породена от напрежението в софийската организация. Според него казусът във Варна с ареста на Благомир Коцев и двама общински съветници е довел до мобилизация в редиците на партията.

Минчев коментира и разследването на белгийската прокуратура, в което неговото име се появи покрай съмнения за лобизъм в полза на технологичен гигант.

"Може би съм бил подведен или съм се предоверил, но не съм участвал в разговор, който да ме притеснява. Единственото, което е установено, е, че сме били заедно на футболен мач. Нищо нередно не се е случило“, каза евродепутатът.

Искането за сваляне на неговия имунитет е в правната комисия на Европейския парламент, като процедурата трябва да приключи до края на годината.

Относно възможността за предсрочни парламентарни избори Минчев заяви, че това зависи най-вече от стабилността на мнозинството, формирано от ГЕРБ и "ДПС – Ново начало“.

По думите му вотът на недоверие, който ПП-ДБ обсъжда, ще бъде внесен след сериозно обсъждане и ще се търси подкрепа от други парламентарни групи.

Минчев потвърди, че процесът по излъчване на кандидат за президент вече е започнал.

"Няма конкретно име, но търсим фигура, която може да получи подкрепа и извън рамките на коалицията“, обяви Минчев.

На въпроса дали той може да е кандидатът евродепутатът напомни, че тази година ще навърши 38 г. и няма как да кандидатира догодина (кандидатите за президент трябва да имат 40 навършени години).

#Никола Минчев

