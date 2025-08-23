Михаела Филева пред Novinite.bg: „Аполония“ винаги е специално преживяване

На 1 септември един от най-вълнуващите магични гласове в българската поп музика – този на Михаела Филева ще омагьоса зрителите на амфитеатъра в Созопол на „Аполония” със самостоятлен концерт от 21 ч.

Участвате в тазгодишното издание на „Аполония. Какво сте подготвили за легендарната сцена?

Единадесет години по-късно отново имам честта да се кача на сцената на един от най-емблематичните фестивали у нас. „Аполония“ винаги е специално преживяване – усеща се като среща с изкуството в най-чистия му вид.

За концерта ми в Амфитеатъра съм подготвила програма, която съчетава най-любимите песни на публиката, както и нови парчета. Ще има изненади и музика, която с бандата ми сме подготвили специално за това гостуване в Созопол.

Къде Ви „хващам“ и върху какво работите в момента, какви изяви и къде да очакваме до края на месеца?

В момента съм в много вълнуващ творчески период – работя върху много нова музика. Част от творческия екип съм и в мюзикълно заглавие, което ще има своята премиера в края на годината.

Междувременно пътувам за концерти из страната и подготвям най-големия концерт, който съм правила досега, и който ще се случи тази есен.

Предстои Ви голям концерт в Зала 1 на НДК на 22 октомври. Какво да очаква публиката?

Това наистина е най-мащабният ми проект досега. На сцената ще има над 60 инструменталисти и певци – цял симфоничен оркестър и няколко специални гости. Диригент на концерта ще бъде Максим Ешкенази.

Ще бъде вечер, в която ще покажем музиката ми в нова, оркестрова и много емоционална светлина.

Имате зад гърба си 6 албума, концерти със симфоничен оркестър, мюзикъли, множество награди... Откъде черпите енергия и намирате вдъхновение? Кой Ви помага в музикален аспект?

Енергията идва от хората, от срещите с публиката, от разговорите и историите, които чувам. Вдъхновявам се от пътувания, книги и изкуство – особено когато попадна на нещо ново и различно.

Работя с прекрасни колеги, музиканти и продуценти, но все по-често сама създавам и продуцирам музиката си.

Над 14 години сте на сцената, имате хиляди почитатели. С какво, според Вас, успявате да докоснете фината нишка на душите им?

Мисля, че това е честността в музиката ми. Никога не съм се опитвала да бъда някой друг – споделям лични истории, които, оказва се, са близки и за много други хора. Когато пееш нещо, което наистина чувстваш, хората го усещат.

Как поддържате перфектната си фигура?

За мен ключът е балансът. Обичам да се движа и водя много активен начин на живот – редувам тренировки във фитнеса с танци и с дълги разходки сред природата. Опитвам се да се храня разнообразно и балансирано. Не съм от хората, които се лишават от всичко любимо.

Успявате ли да намерите свободно време за почивка и личен живот?

Не винаги е лесно, но се старая. Времето с близките ми е това, което ме зарежда най-много. Научила съм си урока, че ако не си оставиш пространство за почивка, няма как да си креативен.

Какво напоследък Ви развълнува най-силно в обществения ни живот?

Радвам се да виждам, когато млади хора са достатъчно смели да изразяват позицията си по конфликтни теми, да не се страхуват да застават зад идеите, в които вярват, и да творят. Това е най-силният знак, че за обществото ни има добро бъдеще.

Има ли формула за Вашия успех?

Не знам дали има формула, но за мен е важно да съм последователна, дисциплинирана и да не си позволявам да мрънкам. Всичко друго е плод на вдъхновение, синергия с правилните хора и доза късмет.

Нещо, да не съм попитала, а Вие бихте искали да кажете?

Бих искала да благодаря на хората, които вече 14 години вървят с мен по този път. Няма по-голямо щастие от това да създаваш музика, която докосва сърца, и да имаш публиката, която е най-големият ти съмишленик.

Коя е тя?

Музикалният талант на Михаела Филева се проявява още в ранна възраст. Едва петгодишна, тя започва да учи пиано и пеене в родния си град Велико Търново, участва в редица конкурси и фестивали за деца във Франция, Италия, Полша, България.

През 2005 печели един от сезоните в първото телевизионно музикално риалити за млади таланти в България Хит минус едно. Завършва НМА Проф.Панчо Владигеров, специалност поп и джаз пеене, като получава степен магистър в специалност вокална педагогика. Успешно участва в първото издание на българския вариант на музикалното шоу X Factor.

През 2014 излиза първата ѝ авторска песен И аз съм тук, която ѝ носи награда за най-добър текст на БГ Радио. През май 2015 е официалното представяне на дебютния албум на Михаела Филева, озаглавен Инкогнито. Има издадени шест студийни албума, междувременно записва свои авторски песни, сама и с различни музиканти, които й носят редица награди. През 2019 е първият й самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, а след успеха му стартира национално турне в Пловдив, Благоевград, Велико Търново и Варна. През 2021 Михаела участва в две турнета със симфоничен оркестър и известния диригент и цигулар Максим Ешкенази.

Михаела Филева има и много други изяви – участва в танцовото риалити Dancing Stars, жури е в петия сезон на България търси талант, през 2019 и 2020 е ментор в музикалното предаване Гласът на България, а през 2025 участва в тринайсетия сезон на Като две капки вода.

Михаела Филева често озвучава героите на пълнометражни анимационни филми.