Родените на тези дати имат специална ангелска аура

Хората с ангелска аура имат лечебен ефект върху света. Когато влязат в стаята, те са способни да създадат среда на надежда, хармония и прогрес. Нумеролозите са посочили четири конкретни дати от всеки месец, когато се раждат хора с такива способности, пише Parade.

2-и

Хората, родени на тази дата, са дипломати. Те са способни да останат спокойни, уравновесени и съпричастни към другите във времена на криза. Също така дават на другите чувство на вяра, вдъхновение и изцеление.

11-и

Тяхната аура излъчва духовни благословии, улеснявайки изцелението на всеки, когото срещнат. Те са естествени лидери, вдъхновяващи нуждаещите се от подкрепа. Често такива хора са очарователни, харизматични и независими, а яснотата на ума и стратегическият им подход им помагат в екипната работа.

21-и

Имат ум, тяло и дух, които са в баланс, в съответствие с висшите сили. Креативни хора, които често са способни да удивляват другите с идеите си. Те също така спомагат за сближаването на социалните групи, тъй като са толерантни към различията между хората.

31-и

Известни са със своите интелигентност, стратегическо мислене и силна духовна привързаност. Те имат способността да предвиждат крайния резултат и също така да подкрепят амбициозните мечти и цели на другите. Доверяват се на интуицията си, но в същото време обичат да планират всичко рационално. По този начин могат да постигнат осезаеми резултати в живота, основани на по-висши идеали.



