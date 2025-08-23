  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +25
Пловдив: +21 / +28
Варна: +21 / +26
Сандански: +24 / +28
Русе: +18 / +25
Добрич: +19 / +23
Видин: +19 / +25
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +20 / +25
Смолян: +13 / +18
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +22 / +24

Световната банка иска да плащаме по-високи данъци за имотите си

  • Сподели в:
  • Viber
Световната банка иска да плащаме по-високи данъци за имотите си
A A+ A++ A

Доклад на Световната банка препоръчва актуализация на данъка върху имотите в България в следващите 12 - до 18 месеца и да отпадне данъчната отстъпка от 50% за основното жилище.

Икономисти смятат, че е време за реформата, за да се стабилизира финансовото състояние на общините и да се преодолеят несъответствията в данъчните оценки.

Делът на собствените приходи в бюджетите на общините през последното десетилетие се свива от 40 до 25%, а местните власти стават все по-зависими от централния бюджет, пресмятат от Иститута за пазарна икономика. Същевременно имотният пазар расте и се развива, а даъчните оценки изостават между три и половина и четири и половина пъти от реалните цени в София, до три пъти в Пловдив, и четири пъти в морските общини. Това налага актуализацията на критериите, които не са обновявани от 2009 година, а оптимизацията е свързана и с увеличението на имотния данък, обясняи Адриан Николов.

Като част от препоръчаните мерки е и запазването на данъчната отстъпка за основно жилище само за социално слаби домакинства.

Според очакванията, мерките ще увеличат местните приходи на големите общини с до 25% и на малките - до 10 на сто.

Реформата ще бъде тежка, но трябва да започне в рамките на предстоящите до две години, смятат и от Института за пазарна икономика, а най-засегнати ще бъдат собствениците, които се издържат с отдаване под наем на имоти.

#Световната банка #имоти #данъци

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?