Отбелязваме Отдание на Успение Богородично: Ето какво НЕ се прави

На 23 август църквата отбелязва важен празник, а именно потворното честване на един от големите църковни празници - Успение Богородично. Осем дни след същинския празник се чества негото отдание (повторно празнуване). Успение Борогоридично, известно още като Голяма Богородица винаги се пада на 15 август, а 8 дни след него църквата отбелязва Отдание на Успение Богородично.



В нощта на празника може да започнат първите слани. След тази дата трябва да се прибере реколтата от лен. Денят е благоприятен ден за встъпване в брак и създаване на семейство - съюзът ще стане силен и хармоничен. Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата, близките. На този ден не се препоръчва да се правят големи промени. Не се препоръчва да мързелувате, да правите планове за бъдещето или да започвате нови проекти. Всичко това също може значително да попречи на изпълнението на вашите планове.



Метенето и бърсането у дома също са забранени. Такива действия могат да причинят трудности в живота. На този ден не е препоръчително да вземете в ръце пробождащи и режещи предмети. Ако все пак трябва да направите това, бъдете внимателни. Според древните вярвания жените не трябва да си правят прическа, да разресват косата си дълго време или да правят различни манипулации за грижа за косата си.



Смята се, че това може да доведе до безплодие. Нашите предци също са вярвали, че на този ден не трябва да се стъпва калта, в противен случай може да се случи нещо лошо.