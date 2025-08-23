Путин за отношенията Русия - САЩ: Има светлина в края на тунела
Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия и Съединените щати обмислят съвместни проекти в Арктика и Аляска.
По думите му Вашингтон и Москва ще си сътрудничат и в областта на Космоса.
Путин каза още, че разговорът му с Доналд Тръмп в Аляска е бил много прям и смислен и изрази увереност, че с идването на власт на републиканеца вече се вижда "светлина в края на тунела" по въпроса за руско-американските отношения.
Според руския държавен глава следващите стъпки за затопляне на отношенията трябва да бъдат направени от САЩ.
Минути преди коментара на Путин Тръмп заяви, че след 2 седмици ще реши дали да наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.
