Оперната прима Красимира Стоянова с отличие "Кристално огърлие"

Оперната прима Красимира Стоянова получи отличието "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. То ѝ бе връчено от заместник-председателя на организацията д-р Росица Бояджиева след премиерата на операта "Русалка" от Антонин Дворжак на 16-тото издание на фестивала "Опера в Летния театър" във Варна за лицето, което дава на българското изкуство пред света.

За първи път в България Варненската опера постави "Русалка" от Дворжак.

"В 78-ия си сезон Варненската опера за първи път представя тази фантастична творба, създадена през 1 900 година от Дворжак“, каза преди премиерата директорката на театрално-музикалния продуцентски център в града Даниела Димова. В спектакъла участва оперната прима Красимира Стоянова. Диригент е маестро Павел Балев, режисьор Сребрина Соколова, сценографията е на визуалния артист Петко Танчев, а костюмите са на Ася Стоименова. Партньор на Русалка (Красимира Стоянова) е тенорът Жерар Шнайдер, който има богат опит с над 89 изпълнения на ролята на Принца в 14 продукции на това заглавие. За Водния дух беше поканен знаменитият български бас Петър Найденов, който прави кариера в цяла Европа. Величка Минкова озвучава със своя мецосопран Вещицата, а солистката на Варненска опера Ирина Жекова се завърна на сцената, за да партнира на Красимира Стоянова в ролята на Княгинята.

Оперната прима Красимира Стоянова каза, че за създаването на приказната атмосфера в "Русалка" във Варна са намерени точните хора в лицето на великолепните певци, постановъчния екип, хореографката, която работи с балетистите. Според нея Ася Стоименова е сътворила костюми, които са радост за окото. Стоянова е впечатлена и от Петко Танчев, който само с няколко движения на светлината успява да сътвори невероятна красота, без да ползва стари методи.

"Това е модерен подход за режисура и сценография", подчерта певицата и допълни, че Соколова е работила много задълбочено върху произведението и е успяла не просто да разкаже действието в приказката, а да покаже многото сюжетни линии и контрапункти.

Либретото на "Русалка" е написано от известния чешки драматург и театрален режисьор Ярослав Квапил. Той я определя като "лирична приказка за трагедията на влюбената в човешко същество русалка".

Тематиката присъства в приказките и фолклора на много страни, вълнува творци от различни епохи – от вълшебната приказка на Ханс-Кристиян Андерсен "Mалката русалка", немските приказки за Ундина и френските за Мелузина до пиесата „Русалка“ на Александър Пушкин и Владимир Набоков, операта „Русалка“ на Александър Даргомижски, поставяна в България, както и в анимационния римейк "Малката русалка" на Уолт Дисни.

Красимира Стоянова е "Камерзенгерин" на Виенската Щатсопера, аплодирана е в Метрополитън опера и Карнеги хол в Ню Йорк, Кралската опера "Ковънт гардън" и Роял Албърт хол в Лондон, Миланската скала, Дойче опер и в други престижни театри. Образът на Русалката от произведението на Дворжак ѝ носи световно признание, а критиката я определя като идеалния избор за ролята.





