ФБР обискира дома на бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Агенти на ФБР извършиха продължителен обиск на дома и офиса на бившия съветник на президента Доналд Тръмп Джон Болтън. Обискът е бил част от криминално разследване, което е имало за цел да установи дали Джон Болтън е разгласил или притежавал незаконно класифицирана информация, съобщава Ню Йорк Таймс, цитиран от БНР.

Американските медии изтъкват, че Болтън, който беше част от първата администрация на президента Тръмп, но беше уволнен през 2019 г., се очерта като явен критик на Тръмп, след като написа остра книга, в която описва престоя му в Белия дом.

Обискът не е довел до ареста на Болтън или до повдигането на обвинения за извършване на престъпления, съобщава Асошиейтед Прес.

"НИКОЙ не е над закона", написа в профила си в социалната мрежа "Х" шефът на ФБР Каш Пател.

В публикацията той не уточнява каква е причината за извършения обиск.

След завръщането си в Белия дом през януари, Доналд Тръмп подписа указ, в който обвинява Джон Болтън, че е разкрил "поверителна информация" от времето, когато е бил част от администрацията му.

Американският президент го лиши от защитата на Сикрет Сървис - службата, отговаряща за охраната на високопоставени политици и отне достъпа му до класифицирана информация.



