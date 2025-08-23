Стилияна Николова е световна вицешампионка в многобоя в Рио

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала в многобоя в петък, а Ева Брезалиева се нареди осма на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Николова демонстрира отново огромния си потенциал и се нареди втора след олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и стана световна вицешампионка.

Грацията, която отпразнува своя 20-и рожден ден, започна със силна композиция на бухалки, за която взе и най-високата си оценка за деня от 30.650 точки, след което изигра и прекрасна лента - 30.150. Тя имаше грешка само в края на изпълнението си с обръч и получи 28.700 точки, а на топка беше оценена с 29.800.

Ева Брезалиева се представи достойно и със сбор от 112.200 точки (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) се класира на осмо място в индивидуалния многобой.

Абсолютна световна шампионка за 2025 година е носителката на олимпийската титла от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) със 121.900 точки (30.100, 29.850, 31.950, 30.000). Така тя защити златото си от Валенсия 2023.

Бронзовото отличие стана притежание на представителката на Италия и шампионка на планетата от София 2022 София Рафаели със 117.950 точки (30.550, 29.100, 29.000, 29.300)