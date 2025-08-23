  • Instagram
Бургас: +23 / +25
Пловдив: +21 / +28
Варна: +21 / +26
Сандански: +24 / +28
Русе: +18 / +25
Добрич: +19 / +23
Видин: +19 / +25
Плевен: +18 / +26
Велико Търново: +20 / +25
Смолян: +13 / +18
Кюстендил: +17 / +23
Стара Загора: +22 / +24

Слънчево, но ветровито, морето с вълнение 2-3 бала

Слънчево, но ветровито, морето с вълнение 2-3 бала

Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и южните райони ще има временни увеличения на облачността и в следобедните часове, главно в планинските райони на Южна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна, съобщиха от НИХМ.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността и главно в Рило-Родопската област ще превали и прегърми. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 13°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


