  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +30
Пловдив: +18 / +29
Варна: +19 / +28
Сандански: +20 / +30
Русе: +18 / +27
Добрич: +18 / +25
Видин: +18 / +28
Плевен: +18 / +29
Велико Търново: +16 / +28
Смолян: +11 / +21
Кюстендил: +15 / +26
Стара Загора: +15 / +29

ЕС дава още над 4 млрд. евро помощ на Украйна преди Националния й празник

  • Сподели в:
  • Viber
ЕС дава още над 4 млрд. евро помощ на Украйна преди Националния й празник

Pixabay
A A+ A++ A

Преди 34-ата годишнина от независимостта на Украйна на 24 август, ЕС отправя пореден силен сигнал за непоколебима подкрепа, като отпуска 4,05 млрд. евро на страната на фона на продължаващия военен конфликт с Русия. Това включва 3,05 млрд. евро чрез Механизма за помощ за Украйна и 1 млрд. евро чрез изключителната Макрофинансова помощ (МФП) на Европейската комисия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви новината в социалната медийна платформа "X".

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима. Днес ЕС отпуска над 4 млрд. евро в подкрепа на Украйна", написа тя в

Фон дер Лайен подчерта, че този ход е "ангажимент" както към възстановяването на Украйна, така и към нейното бъдеще "като суверенна и демократична държава".

#ЕС #пари за Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Брюксел
Последно от Брюксел

Всички новини от Брюксел »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?