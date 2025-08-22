ЕС дава още над 4 млрд. евро помощ на Украйна преди Националния й празник
Преди 34-ата годишнина от независимостта на Украйна на 24 август, ЕС отправя пореден силен сигнал за непоколебима подкрепа, като отпуска 4,05 млрд. евро на страната на фона на продължаващия военен конфликт с Русия. Това включва 3,05 млрд. евро чрез Механизма за помощ за Украйна и 1 млрд. евро чрез изключителната Макрофинансова помощ (МФП) на Европейската комисия.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви новината в социалната медийна платформа "X".
"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима. Днес ЕС отпуска над 4 млрд. евро в подкрепа на Украйна", написа тя в
Фон дер Лайен подчерта, че този ход е "ангажимент" както към възстановяването на Украйна, така и към нейното бъдеще "като суверенна и демократична държава".
Още по темата:
- » Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
- » От ЕС разкриха с кого е разговарял Тръмп след срещата си с Путин
- » Newsweek: Сделката на Тръмп с ЕС може да не навреди на Путин
Коментирай
Най-четено от Брюксел
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна15:37 19.08.2025 | Брюксел
ЕС дава още над 4 млрд. евро помощ на Украйна преди Националния й празник17:33 22.08.2025 | Брюксел
Последно от Брюксел