ЕС дава още над 4 млрд. евро помощ на Украйна преди Националния й празник

Преди 34-ата годишнина от независимостта на Украйна на 24 август, ЕС отправя пореден силен сигнал за непоколебима подкрепа, като отпуска 4,05 млрд. евро на страната на фона на продължаващия военен конфликт с Русия. Това включва 3,05 млрд. евро чрез Механизма за помощ за Украйна и 1 млрд. евро чрез изключителната Макрофинансова помощ (МФП) на Европейската комисия.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви новината в социалната медийна платформа "X".

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима. Днес ЕС отпуска над 4 млрд. евро в подкрепа на Украйна", написа тя в

Фон дер Лайен подчерта, че този ход е "ангажимент" както към възстановяването на Украйна, така и към нейното бъдеще "като суверенна и демократична държава".