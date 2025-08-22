Излязоха верните отговори на поправителна матура по БЕЛ

„Драмата на раздвоението“ по стихотворението на Пейо Яворов „Две души“ бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Силата да прощаваш“.

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната, като от министерството съобщават за седем анулирани работи.

На тази сесия могат да се явят младежите, които не са се явили на редовните дати или имат вече диплома за средно образование, но желаят да коригират оценката си, за да кандидатстват във висше учебно заведение.

Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41 задача бе изтеглен вариант 11. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември. Ключът с отговорите за теста от днешния изпит можете да видите ТУК.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.