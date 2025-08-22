  • Instagram
Две жени се удавиха в Черно море, едната чуждестранна туристка

Две жени се удавиха в Черно море, едната чуждестранна туристка
За два нови случая на удавяне по българското Черноморие, съобщи днес полицията в Бургас. Удавили са се две жени, като едната е чуждестранна туристка, предава кореспондентът на БГНЕС.

Първият инцидент от вчера се е случил около 12.51 часа. Полицаите в Царево получили сигнал от района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол. В морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Вторият инцидент се е разиграл около 13.20 часа в района на южния плаж на Поморие пред комплекс "Феста Панорама". В морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Телата на двете жени са откарани в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас за аутопсия. Работата по случаите продължава.

