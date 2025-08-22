Една снимка, много послания: Тръмп, Украйна и видимата слабост на Европа

В тази снимка има много значителни дипломатически детайли, които я правят силно интересна. Много по-интересна от голямата маса, на която Путин посрещна Макрон преди години.



Нито един лидер от страна, граничеща с Украйна, но не това е важното.



За Марк Рюте, тази среща можеше да бъде имейл и заради това е седнал така, че да не може Тръмп да го види от главата на Линкълн.

Урсула ... от ЕС ако ще ходи някой или отива само тя или въобще не отива. Тая жена така и не разбра какво означава позицията, която заема и затова не стои точно срещу Тръмп. А ако беше отишла като за рамо на Зеленски, щеше задължително да седне до него, но тя дори и това не прави, а тези дребни моменти имат голямо значение, когато непрекъснато обясняваш колко плътно заставаш зад някой.

Мелони очевидно не и харесва, че и е прекъсната почивката.

На Мерц разбиранията за бъдещето се преинсталират и не знае как да застане.

Макрон осъзнава, че телефонния разговор, който проведе с Путин преди месец и половина е бил напразен.

Стармър на тази снимка не се вижда, защото на кой му дреме вече за англичаните и техния остров, когато става въпрос за Европа, а и дори да се виждаше, щеше да е скрит от главата на Бенджамин Франклин.



А всички отзад са там, не че ще кажат нещо важно, не че има смисъл от тяхното присъствие, а за да видят гостите, че има и по-удобни и подходящи места за сядане, на които те днес няма да седнат, но пък на тези места ще са седнали хора на по-ниско ниво от самите гости. Това тук е голямото унижение. Обикновено на хубавите дивани сядат важните, а на тия столове преводачи, журналисти, някакви третостепенни лица, които по принцип не трябва да са там, ама не може без тях. Изправените отзад са само за да внушават на гостите, че няма мърдане и е редно да си тръгнат по-рано, отколкото са си мислели. Вратата стои отворена поради същата причина. Единствения преводач трябва да е този до Зеленски.



Всъщност единствените, който има смисъл да са на тази среща са Зеленски и Стуб, а финландеца дори си записва, все едно някога ще прочете нещо от това тефтерче. Зеленски лека полека си възвръща костюма, но е все още рано за вратовръзката и бялата риза, тъй като все още смята, че Украйна може да постигне нещо повече на бойното поле, но не толкова колкото преди 2 години, когато носеше общо взето половинчата униформа.



Срещата във Вашингтон не беше среща, а лекция, на която американския президент очерта грубия план на промените, които ще настъпят в следващите години, независимо дали той е президент или не. А промените са, че каквото са говорили с Байдън и каквото им е обещала онази администрация няма да стане.

Европейските лидери не са хора, които имат механизъм да проектират влияние по отношение на собствения си континент. Именно заради това не могат да наложат някакви истински тарифи като отговор на тези от Тръмп. А зависимостта им от САЩ така им е вързала ръцете, че е направо срамно за гледане. Така изглеждат лидери на страни, които не знаят защо са лидери, не са сигурни дали са лидери и ясно осъзнават, че нямат никаква свободна воля за решаване на каквото и да е от големите и важни въпроси, независимо от своето теоретично и административно обединение. Това са изпълнители, които знаят че не могат да проектират самостоятелна или обединена сила и това им личи и затова са приети по този начин. Когато представители на нашето правителство отидат в Брюксел, изглеждат по подобен начин.

Личността на Тръмп няма никакво значение в случая. Дори е по-добре че е такъв, какъвто е, за да може ние да видим нашите лидери по какъв начин са склонни някой да се държи с тях.

Тръмп още от 2016г. беше идеалният президент на САЩ, който да даде повод на европейските лидери да поемат път към някаква поне относителна автономност от САЩ, но тъй като те нямат нито смелостта, нито желанието да направят нещо толкова грандиозно като промяна, нито около тях има някой, който да ги съветва в тази посока. Днес виждаме резултатите от тяхната неспособност за изграждането на дългосрочна визия, която да осигури някаква форма на европейско влияние.



Всъщност важната среща беше в Аляска. Среща, която той обеща в предизборната си кампания.

Още през първия му мандат, Тръмп не се нарича от масовата либерална медия, която доминира информационното пространство в нашия свободен запад като ,,американски президент'', какъвто той всъщност е, а основно само като Тръмп. Малка разлика, но значителна. Но Тръмп не е просто холограма на американския президент, не е там за да ни дразни докато да се махне, той е лидер на страна, която умее да проектира сила в международните отношения за разлика от обединена Европа и е де факто шеф на НАТО, а важното на срещата в Аляска бе, че Путин се срещна с де факто шефа на НАТО. Той не отиде там да се среща с Тръмп. Дори Марк Рюте да беше предложил среща, Путин нямаше да иде да се види с Рюте, защото и вие да сте на негово място не бихте отишли. С Рюте ще се види най-много Лавров, което е следващата среща, която най-вероятно ще видим след някой друг месец. Или среща, която ще включва Ердоган и още някоя друга западна фигура, защото Турция е една от малкото страни в НАТО, която за разлика от повечето, опитва да проектира позиция, която е лично тяхна, но и същевременно следва и логиката на военения съюз, в който членува без да нарушава основните правила. А това в висшия дипломатически пилотаж, който ние тук в България все още не можем да разберем, нито имаме капацитета да водим.

