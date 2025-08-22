Фестивал в София по случай Деня на независимостта на Украйна в неделя

Интеграционно-образователния център "Украински Вулик" и Столичната община канят гражданите за отбелязване Деня на независимостта на Украйна на 24 август (неделя).

"Макар да сме далеч от родината, духът на единство и радост ще ни обедини! – отбелязват в поканата украинци в България. – Каним граждани и приятели от различни националности, да се присъединят към нашето тържество “Ukrainian festival”.

Пред Народния театър "Иван Вазов" ще има панаир с украински изделия; майсторски класове от талантливи майсторки; музикални представления от деца и възрастни.