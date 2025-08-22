  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +34
Пловдив: +23 / +34
Варна: +22 / +30
Сандански: +25 / +33
Русе: +20 / +31
Добрич: +21 / +31
Видин: +20 / +31
Плевен: +21 / +30
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +16 / +25
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +20 / +32

Почина Васил Кожухаров, озвучил десетки култови филми

  • Сподели в:
  • Viber
Почина Васил Кожухаров, озвучил десетки култови филми
A A+ A++ A

Почина Васил Кожухаров – емблематичен глас, дублирал десетки филми. Новината съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един като есенни листа, обрулени от силния вятър. И клоните на дървото започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли! Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми. Той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език! Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а дотогава - довиждане и лек път. Обичаме те“, написа Живкова.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?