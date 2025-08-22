Почина Васил Кожухаров, озвучил десетки култови филми

Почина Васил Кожухаров – емблематичен глас, дублирал десетки филми. Новината съобщи във Фейсбук актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един като есенни листа, обрулени от силния вятър. И клоните на дървото започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли! Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми. Той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език! Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а дотогава - довиждане и лек път. Обичаме те“, написа Живкова.