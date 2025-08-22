Израелският министър на отбраната: Град Газа може да бъде унищожен

Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че град Газа може да бъде унищожен. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви в четвъртък вечерта, че Израел ще преговаря за освобождаването на всички заложници, които все още са в плен в Ивицата Газа.

"Скоро портите на ада ще се отворят за убийците и изнасилвачите от "Хамас" в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за прекратяване на войната, а именно - освобождаването на всички заложници и пълното разоръжаване на "Хамас", написа израелският министър на отбраната Израел Кац в социалните медии. Той предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" - райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

Късно вечерта в четвъртък израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил незабавни преговори, насочени към освобождаването на всички останали заложници в Газа и прекратяване на войната в палестинския анклав при условия "приемливи за Израел".

"Хамас" се съгласи по-рано тази седмица с предложение, изготвено от катарски и египетски посредници, за 60-дневно прекратяване на огъня, което според Катар би довело до освобождаването на половината от останалите заложници в Газа.

Нетаняху добави още, че усилията за освобождаване на заложниците ще съпътстват операцията "Колесниците на Гидеон", целяща поемане на контрол над град Газа и унищожаване на бастиона на "Хамас".

По-рано тази седмица Министерството на отбраната разреши призоваването на около 60 000 резервисти, които да помогнат за превземането на град Газа.