Торнадо на Балканите? България под риск

Торнадото е едно от най-страшните и зрелищни метеорологични явления. Свързваме го със САЩ и т.нар. „Алея на торнадата“, но истината е, че и Балканите не са пощадени. Макар и по-редки и по-слаби, торнада вече са част от нашия климатичен пейзаж – и вероятно ще стават все по-чести.

Исторически следи от торнада на Балканите

България – през 2001 г. торнадо удари района на Ямбол, а през 2014 г. подобно явление бе заснето край Стара Загора. По Черноморието също са наблюдавани фунии, често по време на летни бури.

Сърбия – през последните 20 години страната регистрира няколко торнада, като през 2013 г. ураганна фуния нанесе сериозни щети в северната част.

Румъния – може би най-„торнадо активната“ държава в региона. През 2002 г. в село Фăлчюа вълна от торнадо разруши десетки къщи, а кадрите шокираха света.

Защо се случват торнада у нас?

Торнадата се образуват, когато топъл и влажен въздух се срещне със студен и сух.

Балканите са идеална сцена за това – особено през пролетта и лятото, когато средиземноморски фронтове се сблъскват със студени маси от Северна Европа.

Климатичните промени и бъдещето

Учените предупреждават, че глобалното затопляне увеличава енергийните ресурси на атмосферата. Това означава повече бури, по-силни ветрове и по-голям шанс за торнада – дори в региони, където досега са били рядкост.

България под риск

У нас най-рискови са:

Дунавската равнина – заради сблъсъка на въздушни маси.

Черноморието – летните фунии често се образуват над морето.

Южна България – при навлизане на мощни гръмотевични фронтове от Егейско море.

Торнадата вече не са „екзотика“ за Балканите. Историята и съвременните наблюдения показват, че тези смразяващи явления могат да ударят и тук.

Източник: Meteo Balkans