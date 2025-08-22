  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +34
Пловдив: +23 / +34
Варна: +22 / +30
Сандански: +25 / +33
Русе: +20 / +31
Добрич: +21 / +31
Видин: +20 / +31
Плевен: +21 / +30
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +16 / +25
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +20 / +32

Технологичен магнат пострада тежко при катастрофа с АТВ на Миконос

  • Сподели в:
  • Viber
Технологичен магнат пострада тежко при катастрофа с АТВ на Миконос

Pixabay
A A+ A++ A

Том Грийнууд, изпълнителен директор на технологичната компания „Велосити“ (Velocity) и основател на друга технологична компания, „Волт“ (Volt), е пострадал тежко при инцидент с АТВ на гръцкия остров Миконос.

Инцидентът се е случил в сряда по обяд. При катастрофата Грийнууд е получил множество счупвания в долната част на тялото. Той е бил незабавно откаран в медицинския център на острова, но там е получил инфаркт, който допълнително е усложнил състоянието му.

Бил е повикан частен медицински хеликоптер, който да откара Грийнууд за лечение, но екипът е отказал да го качи, защото е преценил, че състоянието му е прекалено тежко, за да бъде транспортиран. Въпреки това той е бил откаран в болница в Никея - предградие на Пирея край Атина, със самолет на гръцката Бърза помощ. Там Грийнууд е бил опериран и в момента състоянието му се оценява като тежко, но стабилно.

Както „Велосити“, така и „Волт“ са водещи компании в областта на дигиталното банкиране.



#Миконос #АТВ #магнат

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?