Проверки по Южното Черноморие за работа без договор

БНР - архив
Инспекцията по труда започна проверки по Южното Черноморие за работа без договори в хотелите и заведенията.

Контролът е насочен и към спазването на работното време, заплащането, както и безопасността на работниците.

Ще се проверява и за наемане на непълнолетни, както и работници от трети страни.



