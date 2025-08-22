Проверки по Южното Черноморие за работа без договор

Инспекцията по труда започна проверки по Южното Черноморие за работа без договори в хотелите и заведенията.

Контролът е насочен и към спазването на работното време, заплащането, както и безопасността на работниците.

Ще се проверява и за наемане на непълнолетни, както и работници от трети страни.





