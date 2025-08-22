Защо Слави остна без наследник?

„Нямам наследник, който да продължи това, което съм изградил с толкова труд", сподели неотдавна Трифонов с обичайната си откровеност.

Истината е, че животът не го е лишил от възможности да създаде семейство. Напротив — съдбата му е поднасяла неведнъж шанса да стане баща, но по една или друга причина това никога не се е случило.

Още в начало-то на 90-те години, когато тепърва започва да пробива с „Ку-ку", той има сериозна връзка с актрисата Силвия Лулчева. Те са млади, амбициозни и влюбени. Силвия забременява, но и двамата тепърва прохождат в кариерите си и смятат, че им е твърде рано да стават родители. По взаимно съгласие решават, че времето не е подходящо. И днес и двамата рядко говорят за този момент, но той оставя дълбок отпечатък в живота на Слави.

През 1997 г. съдбата отново го изправя пред бащинството – този път с психоложката Маги, за която неотдавна се заговори заради участието й в риалитито „Ергенът4. Връзката им е сериозна, но белязана от трудности, ревност и нестабилност. След една неуспешна бременност и изневери от страна на Слави по думите на хора от обкръжението му отношенията приключват болезнено. Трифонов отново пропуска шанса да стане баща.

Следващата жена в живота му е чаровната Галя от балет „Сатен". Тя също забременява, но Трифонов, съсредоточен в кариерата си и страдащ от вътрешни колебания, я моли да прекъсне бременността. „Не съм готов“, били думите му. И този шанс си отива безвъзвратно.

Последната жена, която можела да му подари дете, е балерината Мартина Огнянова — негова дългогодишна партньорка и спътница в живота. Връзката им изглежда сериозна и стабилна, но напрежението, медийният натиск и тежката работа оставят своя отпечатък. Мартина губи бебето от силния стрес, а отношенията им не устояват на изпитанията.

Интересен и почти съдбовен факт е, че всяка една от жените, които Слави е обичал, след раздялата с него е станала майка. Последната -Мартина, дори вече е горда майка на четири деца.

„Виждам как мои близки приятели вече са и дядовци. Това е още една радост, а аз никога няма да я усетя. И това ме боли", признал Слави с присъщата си директност пред свои приближени.

Според близки на шоумена той вече напълно се е отказал от идеята за биологичен наследник с оглед и на здравословните си проблеми, които можело да се окажат наследствени, и е съсредоточил цялото си внимание над предстоящите си творчески проекти, пише "Ретро".