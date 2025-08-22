Валери Найденов: Губещият от войната в Украйна е Европа

"Тръмп в момента е по средата на една огромна глобална бизнес сделка, която стана възможна именно благодарение на войната в Украйна, обаче стигна до един етап, където, за да се реализира, трябва да спре войната в Украйна. Това означава, че трябва да има мир, а не примирие и това обяснява защо на тази среща Тръмп така радикално обърна позицията на САЩ по въпроса, тъй като ако има примирие, то може да трае десетилетия. Може пак да избухнат бойни действия, после пак примирие". Това заяви пред БНР Валери Найденов, журналист и един от основателите на вестник "24 часа“:

"Напълно възможно е Русия да се превърне в нещо като Северна Корея, заден двор на Китай, което е много против американските интереси и против европейските, но глупостта на Европа е неописуема в момента. Това направи Тръмп - обяви, че първо трябва да има мир и тогава да спрат бойните действия. Това приближава възможността за мир, някак си принуждава Украйна да преговаря".

"Най-големият проблем на САЩ в момента е, че доларът губи позиции като резервна валута", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" един от основателите на вестник "24 часа":

"В момента, в който цяла Европа започна да купува с долари руски, азерски, туркменски газ, това добавя огромна роля на долара като резервна валута. Вместо евро се минава на долари".

"Губещият от войната в Украйна е Европа. На първо място Украйна, която, разбира се, е съсипана и не се знае как ще завърши. След това Европа", подчерта журналистът.