Новото издание на "Любовта е лудост" стартира във Варна

Днес във Варна започва Международният филмов фестивал "Любовта е лудост". Фестивалът е основан през 1993 година. Програмата включва между 12 и 15 селектирани филма, произведени през последните две години, като в основата им стои темата за любовта.

Тридесет и третото издание на МФФ "Любовта е лудост" ще се проведе в периода 22.08 - 31.08.2025 г.