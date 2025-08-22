  • Instagram
Новото издание на "Любовта е лудост" стартира във Варна

Новото издание на "Любовта е лудост" стартира във Варна
Днес във Варна започва Международният филмов фестивал "Любовта е лудост". Фестивалът е основан през 1993 година. Програмата включва между 12 и 15 селектирани филма, произведени през последните две години, като в основата им стои темата за любовта.

Тридесет и третото издание на МФФ "Любовта е лудост" ще се проведе в периода 22.08 - 31.08.2025 г.

#Любовта е лудост #Варна

