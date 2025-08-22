Почина багеристът, пострадал при инцидент в "Арсенал" - Казанлък
Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, предаде БГНЕС.
Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си.е
Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа.
