Почина багеристът, пострадал при инцидент в "Арсенал" - Казанлък

БТА - архив
Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, предаде БГНЕС.

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си.е

Инцидентът стана в сряда, 20 август, около 11:15 часа.

#Арсенал Казанлък

