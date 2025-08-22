  • Instagram
7,5 по Рихтер удари протока Дрейк

7,5 по Рихтер удари протока Дрейк
Земетресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано в протока Дрейк между най-южния край на Южна Америка и Антарктида, заяви Геоложкият институт на САЩ.

Силният трус е станал на дълбочина от 11 километра, а епицентърът е на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая.

Неговият магнитуд първоначално бе оценен още по-високо - 8.

Хидрографската и океанографска служба на военноморските сили на Чили издаде предупреждение за цунами за чилийската антарктическа територия. Малко след това то бе отменено.

#земетресение #Дрейк

