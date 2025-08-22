САЩ затягат проверките на визите на чужденци, спират издаването на работни визи за тираджии

Държавният департамент на САЩ затяга проверките на всичките над 55 милиона валидни визи, притежавани от чужденци. Служители на департамента подчертаха, че властите могат винаги да отменят визи, когато има доказателства, че не отговарят на условията, особено в случаите на престъпна дейност. В понеделник стана ясно, че се анулират визите на повече от 6000 чуждестранни студенти, на 4000 от които - за нарушения на закона.

Бше обявено също, че незабавно се спира издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони, съобщи държавният секретар Марко Рубио.

"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира решението Рубио в публикация в X.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на местния официален език.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства.



