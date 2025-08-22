  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +34
Пловдив: +23 / +34
Варна: +22 / +30
Сандански: +25 / +33
Русе: +20 / +31
Добрич: +21 / +31
Видин: +20 / +31
Плевен: +21 / +30
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +16 / +25
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +20 / +32

Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били протрити?

  • Сподели в:
  • Viber
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били протрити?

БНТ
A A+ A++ A

Инцидентът с падналото от парашут дете в Несебър предизвика силна обществена реакция за сигурността на подобни съоръжения.

Специалистът по пещерно спасяване Орлин Атанасов потърси "По света и у нас" и разказа, че още миналата година въжето на парашута, който се скъса, е било разнищено.

Парапланеристът Сотир Лазарков пък предупреди, че подобни съоръжения трябва да се подменят регулярно - в период между една и три години.

Дългогодишният пещерняк Орлин Атанасов твърди, че негов приятел от Плевен бил миналата година с дъщеря си на същото съоръжение в Несебър. Докато летели, бащата забелязал, че въжетата или лентите били разръфани. Освен това цяла година съоръжението е подлагано на слънце и солена вода.

Според Орлин Атанасов скъсването на лентите и падането на детето означава, че съоръжението от много години не е поддържано.

Пещернякът смята и че карабината, която е използвана, е несигурна. и закупена от "местната железария".

Парапланеристът Сотир Лазарков пък смята, че използваната в Несебър сбруя най-вероятно не е направена със сертифицирани материали - конци, колани и катарами. И обърна внимание на това да се оглежда внимателно сбруята за протрити места, разкъсани шевове или катарама, която е започнала да захабява колана.

И при най-малко съмнение, според Лазарков, собствениците трябва да подменят тази сбруя. Това трябва да става и регулярно в период от една до три години. Цената на подобна подмяна не е твърде висока.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?