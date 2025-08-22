  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +34
Пловдив: +23 / +34
Варна: +22 / +30
Сандански: +25 / +33
Русе: +20 / +31
Добрич: +21 / +31
Видин: +20 / +31
Плевен: +21 / +30
Велико Търново: +19 / +30
Смолян: +16 / +25
Кюстендил: +19 / +29
Стара Загора: +20 / +32

Преминава студен атмосферен фронт, ще има бури и градушки

  • Сподели в:
  • Viber
Преминава студен атмосферен фронт, ще има бури и градушки

Pixabay
A A+ A++ A

Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над Северозападна България, а след това и над Западна и Централна, под влияние на преминаващ през страната студен атмосферен фронт, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. Максималните температури ще са от 28°-29° на места в Западна България до 36°-37° в Източна България, в София - около 29°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?