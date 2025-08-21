Извадиха старо пророчество на Ванга за потоп: Черно море ке стигне до Сливен!

Старо пророчество на Ванга, разпространено от бизнесмена Антолий Лубченко и подхванато от руската преса, казва, че на Земята предстои нов потоп, заради които Черно море ще достигне Сливен.

За това предсказание свидетелстват и други хора, които са общували с Ванга, като се добавя, че тези потопи вече достигат България.

Според прогнозите на петричката пророчица през първата половина на XXI век Черно море ще разшири територията си, като стигне градове, намиращи се във вътрешността на страната.

Ванга е предрекла още силни земетресения и порои в Пирин, като според нея заради тези катаклизми значителна част от планината ще остане под вода.

"Потоп също ще има след 30 или 40 години. Голямо тяло ще долети до Земята и ще се удари във водата. Вълните ще отмият много страни и народи и Слънцето ще изгасне за три години. Ще оцелеят добрите, а злите, които се правят на много хитри, ще загинат.

Много, много от тях ще загинат. А след това ще настъпи много добър живот и безсмъртие" – заявила Ванга в пророчество, записано през 1996 година от Антолий Лубченко, който идва у нас специално за среща с пророчицата. Той твърди, че е бил кореспондент на агенция АЭН. Обаче никой от близките на Ванга не си спомня да я е посещавал подобен "журналист".

Създателят на Бялото братство – Петър Дънов, също пророкувал потопи, които ще залеят Земята. Според него Средиземно море и Каспийско море ще се слеят, образувайки редица езера в Азия.

За Балканския полуостров Дънов казва, че ще потъне под наплива на Средиземно море, като в първата фаза на потопите ще стигне Родопите.

"Някои крайморски градове на Черно море ще потънат - пристанище може да бъде един по-вътрешен град. Япония ще потъне съвсем. Но първо катаклизмите ще станат на по-далечните места, а Балканският полуостров е оставен за по-подир" – заявил учителят в своя беседа.