Морето завря от сафрид, лефер и чернокоп

И тази година ято от морски врани се появи край Варна. Потвърждава го дългогодишният варненски рибар Теньо Тенев, който не е виждал толкова много представители на вида.

По неговите думи морето ни гъмжи от риба - сафрид, лефер, чернокоп.

"Тази година сафридът дойде много рано и в много голям размер. За 1 май пържехме сафрид - невиждано досега", казва рибарят.



Сега обаче е “мараджилък” - времето, в което мрежите са прибрани поне до края на август. През юли повишената температура на морската вода прогонва обитателите навътре в търсене на хладина.

Само мигриращи видове като сафрида се завъртат надвечер край брега и остават през нощта, за да се хранят.

Изчезва обаче любимата на варненци риба - попчето. Или е изгонена от инвазивни видове, или е останала без любимата си храна - мидата, която също стремглаво намалява. Самата мида вероятно е нападната от големия си враг - рапана.

Дали рибарите ще се радват на пълни мрежи и наесен, е рано да се каже.

Както има много риба, така и може да направи една черта дълбоко в морето и да изчезне, казва Теньо Тенев.

И обяснява: "Обикновено рибата минава покрай Варна на двайсетина километра от брега, по оста Емона - Калиакра. Така паламудът почти не се завърта тук, а директно заминава на юг, към Бургас. И това е от години. Преди имаше течение, което го вкарваше тук, сега го няма. Дали заради сондажа за газ, който направиха край Варна, дали заради прекомерното осветяване на брега и пренаселването, не е ясно".

Факт е, че риболовът във Варна намалява с всяка изминала година, като последните две са изключение.

Обикновено е концентриран през есента - края на август, през септември и октомври.

Миналата година се удължи чак до средата на декември, тази година дойде много рано.



