Заради нарушения: Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Георги Семерджиев е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол, съобщиха от Министерството на правосъдието, цитирани от NOVA.

В осъдения за катастрофата на софийския бул. "Черни връх", при която загинаха две жени, многократно са откривани забранени предмети.

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, написа вчера министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Припомняме, че в края на май окончателно стана ясно, че Георги Семерджиев, който блъсна и уби две момичета на столичния бул. "Черни връх”, ще лежи 20 години в затвора. Това реши Върховният касационен съд. По информация на NOVA магистратите не са приели нито един от доводите на бившия футболист, с които той искаше по-малко наказание и изцяло са потвърдили решението на първата инстанция.

Делото "Семерджиев” е напът да се превърне в емблема на бързото правораздаване у нас, тъй като от първа до последна инстанция то продължи едва две години и половина. При тежката катастрофа на 5 юли 2022 г. живота си загубиха 21-годишната Хариет Стефанович и Христина Дилева на 26 години. Двете са нямали никакъв шанс да оцелеят, след като джипът на Семерджиев се е разцепил на две от удара в асансьора на метростанция "Европейски съюз”, след което ги помел, разкриха вещите лица по време на процеса. Самият Семерджиев до последно твърдеше, че не той е бил зад волана.