Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт

Стопкадър/НОВА
Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът ѝ е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено. Това потвърдиха източници на NOVA.

Припомняме, че преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас. На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота.

Информацията за състоянието на жената сподели и музикантът Константин Кацаров:

Преди дни стана ясно, че причинилият тежката катастрофа е 18-годишният Никола Бургазлиев - син на полицейски служители. Районната прокуратура в Несебър му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. Съдът го пусна под домашен арест , напомня НОВА.

