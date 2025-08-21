DW: Скандал за яхти, солариуми и суинг клубове с пари от еврофондове клати правителството в Полша

Яцек Лепиарж, "Дойче веле"



Дясната консервативна опозиция в Полша се фокусира върху нов казус при атаките си срещу правителството на Доналд Туск. Твърди се, че европейски фондове, предназначени за подпомагане на малкия и среден бизнес в ресторантьорството и хотелиерството след Ковид пандемията, са били пренасочени другаде. Политици от "Право и справедливост" (ПиС) обвиняват правителството в "гигантски скандал" от седмици. Сега и Европейската прокуратура започна разследване.



Общо Полша има право на помощ от ЕС за възстановяване от пандемията на стойност до 59,8 млрд. евро. От сумата 25,3 млрд. евро (255,8 млрд. полски злоти) са безвъзмездни средства, а 34,5 млрд. евро - нисколихвени заеми. Обвиненията на опозицията засягат само част от общата сума. В момента се използват средства в размер на 1,2 млрд. злоти, като до момента са изплатени 110 млн. злоти.



Лодки, солариуми, суинг клубове - голям проблем за Туск



Но примерите, които се появиха първо в интернет, а скоро след това и в медиите, свързани с ПиС, разгневиха мнозина. Твърди се, че с парите на ЕС са били финансирани лодки, сауни, солариуми, ново фирмено обзавеждане, виртуални стрелбища, онлайн курсове по бридж и дори суинг клуб, от което са се възползвали и хора, свързани с лявоцентристкото коалиционно правителство на Доналд Туск. "Сега виждате какво правят с парите от фонда за възстановяване, които трябваше да бъдат предназначени за развитието на полската икономика", пише лидерът на ПиС Ярослав Качински в X.



Политиците от ПиС настояват за създаването на специална прокуратура, която да разследва случая. Депутатът Яцек Сасин дори е подал наказателна жалба - "основно срещу Туск", защото "той не може да се преструва, че няма нищо общо с това". Депутатът от ПиС Тобиаш Бохенски описва ситуацията като "най-голямата афера след демократичния преход през 1989 г.".



Обвиненията засегнаха сериозно Туск. По време на предизборната кампания преди две години той обеща да внесе в страната средствата от Фонда за възстановяване на ЕС, които бяха блокирани от Европейската комисия поради нарушения на върховенството на закона по време на управлението на ПиС . Туск успя да го направи, въпреки че неговото правителство досега не е успяло да възстанови напълно върховенството на закона.



Фондът за справяне с пандемията и полската икономика

Помощта за справяне с пандемията се превърна във водеща в програмата на коалиционното управление на Туск и беше в основата на икономическия успех на Полша през последната година и половина. "Скандалът съсипа имиджа на правителството на Туск", заключава седмичното полско списание Wprost: "Това, което трябваше да бъде неговата сила, се оказа бреме".



Туск реагира решително на обвиненията: "Няма да толерирам никакво разхищение на помощта за пандемията", заяви министър-председателят. Той подчерта, че първоначалните одити не са разкрили нито корупция, нито присвояване на средства. По-скоро става въпрос за "небрежност при използване на средствата", каза премиерът на Полша.



Последици, но какви?

Туск обяви и кадрови последици, но засега министърът на фондовете и регионалното развитие Катаржина Пелчинска-Налеч остава на поста си. Тя е част от ръководството на съуправляващата либерална партия Polska2050, без която коалицията на Туск не разполага с мнозинство в парламента. Твърди се, че тя е знаела за нередностите от месеци, но е искала случаят да остане "извън публичното пространство".



Туск коментира, че е "умерено удовлетворен" от обяснението на министърката - но че търпението му "все още не е изчерпано". Въпреки че е уволнявал министри при по-малко сериозни случаи, този път той се въздържа да я освободи.



Според Туск ПиС носят отговорност за аферата - предходното правителство е оставило много малко време на неговия кабинет да разпредели средствата към полските компании. За да се справи в срок, министерството е олекотило процеса, обясняват от правителството.



Средствата са спрени до второ нареждане

Хотелиерите и ресторантьорите са особено засегнати от скандала. Пелчинска-Налеч засега спря разпределянето на субсидиите от фонда. Всички договори ще бъдат преразгледани. Ако бъдат открити несъответствия, някои средства може и да трябва да бъдат върнати. Министерството е подписало над 3000 отделни договора по тази програма.



Новият президент на Полша Карол Навроцки също се изказа по темата. "Когато чуят, че публични средства се изразходват за солариуми, сауни и платноходки, поляците имат право да се възмутят", заяви държавният глава пред телевизия Polsat. "Разбира се, сегашното правителство носи отговорност", подчерта той. Навроцки, който е от десния консервативен лагер, не крие, че целта му е да свали правителството на Туск - в идеалния случай преди парламентарните избори през 2027 г.



