Проф. Близнашки: Радев злоупотребява с правомощията си, за да саботира правителството

"Няма нужда от конституционни промени, а от законодателни корекции, които да ограничат възможността на президента да блокира изпълнителната власт." Това заяви бившият служебен премиер и преподавател по конституционно право проф. Георги Близнашки в студиото на Euronews Bulgaria.



По думите му настоящият държавен глава Румен Радев злоупотребява със своите правомощия и целенасочено създава институционални конфликти, особено по темата с назначаването на ръководствата на службите за сигурност.



Близнашки подчерта, че в основата на българската парламентарна република стои принципът на взаимодействие между институциите, най-вече в сферата на висшата политика и националната сигурност.



Според него обаче президентът действа не като арбитър, а като страна в политическата битка, като се стреми да саботира работата на правителството и да наложи волята си извън установените механизми. "Кръв ми капе от сърцето", коментира Близнашки, визирайки блокирането на важни назначения в службите за сигурност.



Ако Радев продължи да бави съгласувателните процедури, Народното събрание ще бъде принудено да промени няколко закона, така че да изключи участието му в тях, предупреди професорът. Той призова за политическа зрялост и подчерта, че държавният глава трябва да гарантира приемствеността на държавата, а не да я разделя.



По думите му България не може да си позволи воюващи институции, особено на фона на усилията за пълноценна интеграция в ЕС и еврозоната.



Вижте целия разговор във видеото.



