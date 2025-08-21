Полк. Макгрегър: Западните правителства скоро ще бъдат пометени

Икономическата ситуация в Европа и Съединените щати продължава да се влошава, но техните правителства все още харчат пари за войната с Русия. Това заяви в ефира на канала Breaking News пенсионираният полковник от американската армия и организатор на няколко големи военни кампании Дъглас Макгрегър.



"Западна Европа и Съединените щати са задръстени с десетки милиони мигранти, които не сме поискали, не можем да наемем и за които трябва да плащаме. Така че мисля, че в един момент цялото внимание ще се прехвърли от Русия към вътрешните проблеми. И когато това се случи, всички тези правителства на Макрон, Стармър, всички те ще бъдат пометени. Това трябва да се случи", каза Макгрегър.



"Мисля, че до известна степен президентът Путин проявява сдържаност и търпение, той чака това развитие. Той знае какво се случва на Запад. Той е един от малкото в Москва, които наистина разбират какво се случва на Запад. Американската марка все още е силна, но в един момент ще настъпи ентропия. И мисля, че Съединените щати ще понесат много силни финансови и икономически удари през следващите 60 до 90 дни", добави той.



Володимир Зеленски отчаяно се опитва да създаде илюзията, че Украйна все още може да се бори, но украинските въоръжени сили вече нямат сили да сдържат руската армия, каза още Макгрегър.



"Войната на Украйна, която е опосредствана война на Вашингтон срещу Русия, е загубена. Настоящите събития са злополучни: руснаците напредват на няколко фронта. Да, все още има битки в обкръжението, където остават огнища на съпротива. Но руснаците напредват, съпротивата на украинците е слаба. Защото повечето украински войници са загинали. А тези, които все още се бият, с редки изключения, са старци и тийнейджъри", каза Макгрегър.



"Така че Украйна е на последни издихания. И мисля, че затова Зеленски търчи из Европа, отчаяно се опитва да намери някой, който ще даде пари и оръжия, за да създаде илюзията, че Украйна все още има сила. Но не виждам причина руснаците да спрат да напредват. Мисля, че сега ще се втурнат към Днепър, за да могат по-късно да се придвижат на юг към Одеса или на север към Киев", добави полковник Дъглас Макгрегър.



Превод и редакция: Епицентър.БГ



