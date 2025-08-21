  • Instagram
Нов ужас на Слънчака: Молдованче е в реанимация след инцидент в морето

УМБАЛ - Бургас
A A+ A++ A

13-годишно момиче от Молдова е извадено от морето край курорта Слънчев бряг. Инцидентът станал на плажа в района на спасителен пост №5 на 20 август следобед.

По данни на родителите ѝ детето влязло във водата, но било повалено от вълните и за кратко потънало. След това получило паник атака и гърч.

Момичето е откарано по спешност в УМБАЛ - Бургас, където е настанено в реанимация на апаратно дишане. Състоянието на момичето е критично, има опасност за живота му.

