Der Spiegel: Украинец е задържан за взрива на Северен поток

Стопкадър/КП
Италианската полиция е арестувала мъж, за когото се твърди, че е замесен в експлозията на газопровода „Северен поток“, съобщава Der Spiegel, цитиран от ИА Фокус. Изданието пише, че на борда на кораба, участвал в експлозията, е бил украинец на име Сергей К.

Според Der Spiegel италианската полиция е арестувала украинеца в сряда вечерта в района на Римини. Той е бил издирван с общоевропейска заповед за арест.

Експлозиите по двата руски експортни газопроводи за Европа – „Северен поток“ и „Северен поток 2“, се случиха на 26 септември 2022 г. Първият от тях по това време е бил спрян за ремонт, а вторият не е бил пуснат в експлоатация. Компанията-оператор Nord Stream AG отбелязва безпрецедентни разрушения и отказва да прогнозира сроковете за възстановяване на съоръженията.

Руската ФСБ квалифицира деянието като акт на международен тероризъм.

