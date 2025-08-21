„Без крила“, „Триумф“ и премиера на „Случаят Джем“ са сред акцентите на „Аполония 2025“

Празниците на изкуствата „Аполония 2025“ превръщат Созопол в център на българската културна сцена, като тази година е поставен особен акцент върху съвременното българско кино и театър. От 28 август до 6 септември публиката ще има възможност да се срещне с вдъхновяващи заглавия, силни човешки истории и артисти от различни поколения.

Сред акцентите в програмата е документалният филм „Васко и цигулката“, посветен на световноизвестния български цигулар Васко Василев.Със сцени от личния му живот, архивни кадри и срещи с големи имена от световната сцена, филмът е не само портрет на един изключителен талант, но и послание за силата на вдъхновението и отдадеността.

Васко Василев. Снимка: M3 Communications Group, Inc.

Сред ключовите заглавия в киноафиша на „Аполония 2025“ е „Без крила“ – най-новият филм на режисьора Ники Илиев, вдъхновен от живота на параолимпийския шампион в дългия скок Михаил Христов. В главната роля се превъплъщава Наум Шопов –младши, който представя емоционален и въздействащ разказ за човешката устойчивост, силата на волята и на любовта.

Наум Шопов – младши в „Без крила“. Снимка: M3 Communications Group, Inc.

Филмовата програма ще завърши с прожекцията на „Триумф“, с участието на Мария Бакалова, Юлиан Вергов и Маргита Гошева. Лентата спечели пет отличия на 42-рия Фестивал на българското кино „Златна роза“ във Варна, включително наградата за най-добър филм, най-добър сценарий, най-добра женска роля (присъдена съвместно на Гошева и Бакалова), наградата на публиката и приз от Съюза на българските филмови дейци.

Мария Бакалова в „Триумф“. Снимка: M3 Communications Group, Inc.

Театралната сцена на Аполония също предлага интересни събития. В читалище „Отец Паисий“ зрителите ще могат да видятпремиерата на спектакъла „Случаят Джем“, постановка на Малък градски театър „Зад канала“ по романа на Вера Мутафчиева. Действието се развива в края на XV век, в ролите са Калин Врачански, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Василена Атанасова, Христо Пъдев и други. Постановката изследва темите за властта и справедливостта в епоха, когато политическата карта на Европа се променя.

Спектакълът „Случаят Джем“

Аполония 2025 предлага културна програма, в която киното и театърът се преплитат в разкази за идентичността, моралния избор и силата на човешкия дух. Публиката е поканена не просто да наблюдава, а да съпреживява всяка история – на сцената и на екрана.

Пълната програма на фестивала е достъпна на сайта на Аполония, а билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.

За Аполония:

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е Фондация Аполония, създадена през 1991 г. Първото издание на Фестивала се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства.

