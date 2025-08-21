  • Instagram
Пиян до козирката връхлетя и размаза детска площадка в София

Пиян до козирката връхлетя и размаза детска площадка в София

ФБ/Георги Илиев - кмет на Слатина
Автомобил се е врязал в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София.

За това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев във Фейсбук профила си.

Снощи, около 22:30 ч., VW Transporter се е врязал в детската площадка след полицейско преследване в квартала и нанесени поражения по три други превозни средства.

Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна.

Той е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание (затвор).

"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", подчерта кметът.


