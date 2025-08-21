Черната луна на 22и и Новолуние след това: Защо е опасна и какво НЕ се прави

В народните поверия и в езотериката Черната Луна често се нарича символ на бедствия. Смята се, че тя отваря пътя на скритите страхове, изважда на повърхността потиснатите емоции и задейства кризи.

Любителите на мистиката свързват това явление и с библейските пророчества. В Евангелието от Марко (глава 13, стих 24) има редове: "Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее, и луната няма да даде светлината си, и звездите ще паднат от небето, и силите небесни ще се разклатят."

Мнозина са убедени: именно така е описана Черната Луна – предвестник на края на времената. Макар учените да не виждат в това никаква мистика. Те обясняват явлението като рядко, случващо се веднъж на 33 месеца, но безобидно. Черна Луна се нарича моментът, когато в рамките на един календарен месец се паднат две новолуния. В този период спътникът на Земята е на линията между Слънцето и Земята – и дневната му страна е обърната към нас в сянка. Затова небосводът изглежда празен – без обичайното светило.

Но в масовото съзнание Луната без светлина остава символ на празнота и възможни катастрофи. Според прогнозите на учените, следващата Черна Луна трябва да се очаква на 20 август 2028 година.

С какво е опасна Черната Луна на 22 август в знака Лъв

Знакът Лъв е свързан със Слънцето, със силата на личността и проявлението на "аз"-а. Когато новолунието съвпада с този знак, на преден план излизат въпросите за власт, гордост и амбиции. Опасността на Черната Луна на 22 август е в това, че вътрешните страхове и комплекси могат рязко да се изострят. Хората стават по-уязвими към обиди, егото им страда дори от най-малката критика. В този период рискът от кавги е голям, особено в семейството и в отношенията с началството.

Самото новолуние ще настъпи сутринта на 23 август в 9:06 ч. московско време и ще се открие в знака Дева. Енергията на този земен знак ще донесе яснота и трезвост, сякаш ще ни накара да въведем ред в мислите си. За да се направи крачка към нов цикъл, ще бъде нужно да се отпуснат старите връзки и да се освободи място за бъдещето.

Какво не бива да се прави по време на Черната Луна на 22 август

Явлението Черна Луна винаги е било възприемано от хората като време, когато границата между реалността и скрития свят става по-тънка. Луната изчезва от небосвода и сякаш заедно с нея изчезва и закрилата, която тя дарява. За обществото като цяло това е време на повишена емоционалност: от политиците до обикновените хора всички са склонни към драматизиране и гръмки изявления. Ето защо на 22 август е най-добре да се избягват скандали, провокации и необмислени решения. А ето и какво друго не бива да се прави:

Не бива да се влиза в конфликти. По време на Черната Луна на 22 август емоциите се изострят, а кавгите могат да прераснат в истински разриви на отношения. Дори дребна свада в този ден може да остави дълбок отпечатък, защото енергията на Луната не смекчава нито думите, нито действията.

Не бива да се започват нови дела. Символиката на Черната Луна е свързана с празнота и завършек. Всичко започнато в този ден рискува да "се провали в нищото" или да се обърне в трудности. Астролозите съветват да се изчакат няколко дни, докато Луната започне да расте.

Не бива да се вземат важни финансови решения. Денят е неблагоприятен за големи покупки, кредити или инвестиции. Енергията е нестабилна, и вероятността от грешки или измами е голяма. По-добре е такива стъпки да се отложат поне за няколко дни.

Не бива да се пътува и тръгва на път. Смята се, че по време на Черната Луна защитата на пътешественика отслабва. В този ден рискът от закъснения, неприятности и дори злополуки е по-висок. Най-добре е да се прекара времето у дома или на позната територия.

Не бива да се практикуват магии и гадания. Мнозина езотерици вярват, че Черната Луна отваря канал към хаотични енергии. Заклинанията и гаданията в този ден могат да "уловят" не онази сила – и резултатът да се окаже изкривен или дори опасен.

Не бива да се караме с близки и да късаме връзки. Дори ако е назрял сериозен разговор, той трябва да се отложи. Черната Луна превръща всяка дума в "печат", а прибързаните решения могат да се окажат необратими. Това, което изглежда правилно днес, утре ще носи съжаление.

Не бива да се предаваме на мрачни мисли. Енергията на Черната Луна засилва вътрешните страхове. Ако се концентрираме върху негативното, то може да се вкорени и да влияе дълго. Затова е важно мислите да бъдат насочени към спокойствие и бъдещи планове, а не да се зацикля върху тревогите.

Как новолунието в Дева на 23 август ще се отрази на различните знаци

Първо Черната Луна на 22 август, после новолунието в Дева на 23 август — как тези събития ще се отразят на живота на представителите на зодиака?

Астрологът Павсекакий Богданов, ексклузивно за Life.ru, казва: "Като астролог искам да предупредя: предпазливост е нужна за всички, но особено — за три зодиакални знака."

Първият от тях е Дева. Според експерта, Луната си отива точно преди тяхното време на сила, затова са възможни съмнения, раздразнение и вътрешен хаос. Астрологът съветва на 22 и 23 август представителите на Девата да не вземат окончателни решения и да не влизат в спорове — те могат да прераснат в буря. По-добре е да се занимават с рутинни дела и да подредят мислите си.

Вторият знак е Риби. Изчезването на Луната за вас е като временна загуба на ориентир. Може да се появят умора и усещането, че "почвата се изплъзва изпод краката". Не бързайте, забавете темпото. Сънят и почивката са по-важни от работата. В тези два дни е добре да щадите нервите си и да избягвате манипулатори.

Третият знак, за който Черната Луна на 22 август ще бъде зловещо явление, са Близнаците. "Може да почувствате, че светът "замлъкна", и това ще предизвика тревога. Възможни са неочаквани недоразумения, грешки в преговори или провал на планове. Нужно е да проверявате всичко по два пъти и да сте готови, че някои срещи ще бъдат отложени. Това е време за анализ, а не за старт", казва астрологът.

А как ще се отрази новолунието на останалите знаци?

Лъвовете ще усетят напрежението най-силно. Тяхната гордост и лидерски амбиции могат да бъдат подложени на изпитание. Най-важното е да не влизат в конфликти и да не се стремят да доказват правотата си на всяка цена.

Овен и Стрелец ще почувстват прилив на енергия и желание да действат. Но импулсивността в този ден може да доведе до грешки, затова е важно да се овладяват поривите.

Телците и Козирозите ще се сблъскат с вътрешни съмнения: дали да продължат старото или е време за промяна. Енергията на новолунието ще помогне да се намерят нови ориентири, стига да не се бърза.

Везните и Водолеите могат да изпитат емоционални колебания: от вдъхновение до раздразнение. Добро време за творчество, но не и за важни решения.

Раците и Скорпионите ще бъдат особено чувствителни по време на новолунието на 22 август. Възможни са емоционални изблици, сълзи без причина, усещане за тревога. За тях е важно да се обградят със спокойна атмосфера и да избягват токсични хора.