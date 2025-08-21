Столичната община: Нови 24 „кални точки“ ще бъдат облагородени до края на годината

Столична община ще превърне 24 „кални точки“ в облагородени градски пространства през 2025 г. Инициативата е част от цялостната политика на администрацията на Васил Терзиев за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата и ще засегне 18 столични района. Средствата, които са предвидени за целта, възлизат на близо 1,3 млн. лв.

Общата площ, която ще бъде облагородена, е над 8800 кв. м. Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени.

Проектът предвижда и увеличаване на растителността в междублоковите пространства. Засаждането на близо 100 нови дървета и 5000 храста ще помогне за филтрирането на фините прахови частици (ФПЧ10) и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите.

Системен подход за по-чист въздух

Благоустрояването на „калните точки“ е само една от мерките в комплексния план на Столична община за справяне с мръсния въздух. Системният подход на администрацията включва действия в пет ключови области:

Намаляване на замърсяването от автомобили – чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа.

Ограничаване на замърсяването от битово отопление – чрез програма за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Строг контрол на строителството – с рекордно високи нива на проверки на строителните фирми.

Борба с нерегламентираното горене на отпадъци – чрез контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите.

Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

Успешни резултати през 2024 г.

В резултат на тези последователни политики, София отчете втора поредна година с нива на ФПЧ10 под допустимия максимум, определен от европейските норми. През 2024 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма е под 35 за всички измервателни станции в града. Това е особено важен показател, тъй като 2024 г. е референтна за решението на Европейската комисия от 2020 г. срещу България за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух.