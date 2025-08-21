Пускат АМ Европа до средата на септември

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов заяви, че магистрала "Европа" ще бъде завършена и пусната за движение до средата на следващия месец. Министър Иванов провери довършителните работи по трасето заедно с председателя на ресорната парламентарна комисия Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

Общата дължина на трасето, което е част от трансевропейската транспортна мрежа, е 63 километра. Започва от границата със Сърбия при граничен пункт Калотина и се включва в северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата и от която трафикът се насочва към магистралите "Тракия" и "Хемус".

Според министър Иван Иванов изпълнението на строителството е много качествено

"Това е поредното доказателство, че когато има редовно управление, когато има поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими. Това е една от първите магистрали, цялостни, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои ни също, до края на септември, да бъде пусната в експлоатация АМ "Хемус" - лотът между п. в. "Боаза" и п. в. "Германци". Така че тази година ще имаме 2 магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани, след като вече четиригодишно забавяне. В крайна сметка, българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи и ние им го показвам в момента, че това нещо е възможно и се случва и когато има необходимата политическа воля, резултатите са налице".