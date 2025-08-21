На Халкидики изхвърлят плажни принадлежности, с които тарикатите си пазят места

Голяма акция за събиране и изхвърляне на чадъри и плажни принадлежности, оставени до морето се провежда на Халкидики. Властите призоваха туристите да не си оставят вещите на плажната ивица с цел да си запазват места.

"Всичко оставено на плажа в края на деня е отпадък и го изхвърляме", казаха от общината на Халкидики.

Много от туристите си запазват място за следващия ден,като оставят чадъри,шезлонги,масички и кърпи.

Съгласно новия закон за свободен достъп до морето е забранено на плажа да има лични вещи с цел запазване на място, каза заместник-кметът на Халкидики Танасис Цингас.

Има оплаквания от много туристи, че оставените чадъри и други плажни принадлежности на плажа са собственост на хотелите или частните квартири, където са настанени и в края на почивката трябва да ги възстановят.

Цингас подчерта, че този проблем не е на общината. Изхвърля се всичко, оставено на плажа.

Само за ден бяха събрани два тона плажни принадлежности, съобщават от общината.

В цялата страна се провеждат акции по почистване на плажните ивици. "Не си оставяйте чадърите до морето", препоръчват властите.

От началото на сезона са подадени над 11 хиляди жалби за незаконно използване на плажната ивица от заведения и частни лица, съобщават от Министерството на туризма.